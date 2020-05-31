Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР

Лидия Мартынова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в воскресенье проведет онлайн-совещание, посвященное завершению предварительного голосования (праймериз) ЕР.

В совещании примут участие региональные отделения партии. В ходе мероприятия будут озвучены предварительные итоги праймериз.

Процедура предварительного голосования ЕР стартовала в понедельник. Победители будут представлять правящую партию на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в цифровом формате.

Единая Россия" - единственная в стране партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в процедуре может принять любой гражданин России. Благодаря этой процедуре россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.