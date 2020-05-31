Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР

Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР

Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в воскресенье проведет онлайн-совещание, посвященное завершению предварительного голосования (праймериз) ЕР.

В совещании примут участие региональные отделения партии. В ходе мероприятия будут озвучены предварительные итоги праймериз.

Процедура предварительного голосования ЕР стартовала в понедельник. Победители будут представлять правящую партию на выборах в сентябре. В этом году из-за пандемии коронавируса процедура проводится в цифровом формате.


Единая Россия" - единственная в стране партия, которая проводит праймериз для выдвижения кандидатов на выборные должности. Участие в процедуре может принять любой гражданин России. Благодаря этой процедуре россияне получают возможность еще на ранних подступах к выборной кампании оценить кандидатов, вникнуть в суть их предвыборных программ и выбрать лучших. Кроме того, кандидаты, прошедшие предварительное голосование, становятся более узнаваемыми среди населения.
# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории
На Алтае пытаются вырастить конкурента древесины для производства целлюлозы
На Алтае пытаются вырастить конкурента древесины для производства
"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19
"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за
ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ
ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ
Пригожин отреагировал на отправку его семье гуманитарной помощи из «Доширака»
Пригожин отреагировал на отправку его семье гуманитарной помощи из
Валерия посетовала на "дебилизм" аудитории
Валерия посетовала на "дебилизм" аудитории
Эксперты музейной индустрии РФ рассказали, чего ждут после самоизоляции
Эксперты музейной индустрии РФ рассказали, чего ждут после
Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР
Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Россиянам назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Россиянам назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Аргумент Венедиктовой: сдвинется ли с мертвой точки дело Олеся Бузины?
Аргумент Венедиктовой: сдвинется ли с мертвой точки дело Олеся Бузины?

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

"Единая Россия" проведет праймериз 31 мая
Нарышкин рассказал о пользе праймериз
Медведев отверг законодательное закрепление обязательности праймериз
ЕР проводит праймериз по отбору кандидатов на выборах