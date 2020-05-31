Между грузинами и азербайджанцами пытаются разжечь конфликт — СГБ
Служба государственной безопасности Грузии заявила, что в стране «существуют группы людей и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами» в регионах Квемо Картли и Кахети, передает Первый канал ОВГ.
По данным СГБ, «в своих публичных заявлениях и идеологии эта группа представляет ситуацию таким образом, что этнически грузинское население якобы пользуется преимуществом по отношению к гражданам Грузии из этнических меньшинств, что еще больше увеличивает риск провоцирования национального конфликта».
Департамент государственной безопасности СГБ Грузии проводит расследование «по факту расовой дискриминации».