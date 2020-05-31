Между грузинами и азербайджанцами пытаются разжечь конфликт — СГБ

Алексей Вольцев

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что в стране «существуют группы людей и ряд граждан, которые пытаются разжечь конфликт между этническими грузинами и азербайджанцами» в регионах Квемо Картли и Кахети, передает Первый канал ОВГ.

«Группа лиц пытается внести раскол между гражданами Грузии грузинского и азербайджанского происхождения путем распространения неправильных и агрессивных призывов, которые вызывают с обеих сторон заявления и действия, оскорбляющие национальную честь и достоинство. Данная группа людей надеется, что разжигание межнациональной вражды приведет к незаконному нарушению прав человека по этническому признаку», — говорится в сообщении.

По данным СГБ, «в своих публичных заявлениях и идеологии эта группа представляет ситуацию таким образом, что этнически грузинское население якобы пользуется преимуществом по отношению к гражданам Грузии из этнических меньшинств, что еще больше увеличивает риск провоцирования национального конфликта».

Департамент государственной безопасности СГБ Грузии проводит расследование «по факту расовой дискриминации».