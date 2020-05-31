МИА «Россия сегодня»: Полицейские США атаковали нашего корреспондента

Влада Некрасова

Международное информационное агентство (МИА) «Россия сегодня» потребовало от властей США расследования действий полицейских, применивших слезоточивый газ против корреспондента агентства, сообщает 31 мая РИА Новости.

«МИА „Россия сегодня“ требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия», — говорится в сообщении пресс-службы информагентства.

Кроме того, МИА «Россия сегодня» также требует, чтобы виновные в этом преступлении против корреспондента были привлечены к ответственности и понесли справедливое наказание.

По данным агенства, накануне, 30 мая, в ходе протестов в американском Миннеаполисе полиция целенаправленно применила слезоточивый газ против собственного корреспондента «РИА Новости» в США Михаила Тургиева, после того, как он показал им удостоверение представителя прессы.

В Миннеаполисе, где на этой неделе начались акции протеста, полицейские повсеместно применяли слезоточивый газ и пейнтбольные ружья для рассеивания толп протестующих. Только в штат Миннесота, где расположен Миннеаполис, ввели более 4 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, и это число может возрасти почти втрое.

Напомним, массовые протесты в США начались после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время его жёсткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. Мужчина скончался 25 мая в реанимации. На опубликованных в Сети кадрах задержания видно, как трое офицеров прижали его к асфальту, а один надавил ногой на шею. Флойд какое-то время кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание.