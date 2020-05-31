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Microsoft заменит журналистов на роботов

Microsoft заменит журналистов на роботовФото: Pixabay

Корпорация Microsoft собирается заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов. Об этом сообщает BBC News.

Автоматизированные системы будут отбирать новостные сообщения для отображения на сайте. Сейчас заголовки и темы новостей собирают репортеры.

Как пояснили в компании, замена журналистов на искусственный интеллект стала этапом переоценки ведения бизнеса. «Это может привести к росту инвестиций в одной сфере и к реорганизации в другой», — пояснили в Microsoft, указав, что такое решение не связано с пандемией коронавируса.

По данным издания Seattle Times, к концу июня работу потеряют около 50 человек, однако определенный коллектив журналистов сохранится. Как уточнили некоторые уволенные работники, роботы могут быть незнакомы с редакционной политикой, поэтому на сайте могут оказаться неподобающие материалы.

Один из лишившихся работы сотрудников отметил, что ранее занимался изучением того, как выполняют человеческую работу, а теперь искусственный интеллект лишил работы его самого.

На фоне пандемии коронавируса роботам все чаще стали отдавать «человеческие» обязанности. Так, в одной из больниц китайского города Гуанчжоу в провинции Гуандун два робота, обладающие искусственным интеллектом, обслуживали зараженных COVID-19.

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По материалам: lenta.ru

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