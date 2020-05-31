Мясников назвал преувеличенной опасность коронавируса

Вадим Карасев

Фото: АГН «Москва»

Врач Александр Мясников, известный зрителям как доктор Мясников из телепередачи «О самом главном», посчитал преувеличенной опасность коронавируса. В интервью Ксении Собчак для ее YouTube-канала доктор назвал его «ОРЗ с минимальной смертностью».

Мясников отметил, что не знает, почему из-за пандемии «весь мир разрушился». Он предположил, что строгие карантинные меры можно объяснить тем, что власти поступили «по алгоритму телефонного звонка о заложенной в школе бомбе». «Мы понимаем, что бомбы там нет, но на самом деле мы эвакуируем всех школьников, пускаем собак и ищем эту бомбу. И сколько раз будут звонки, столько раз будут эвакуировать», — объяснил врач.

Он добавил, что, по его мнению, ни одно правительство не признается в том, что преувеличило опасность коронавируса. «Вы что, хотите, чтобы правительство стран, которое разрушило экономику, остановило связи и так далее по всей Европе, Америке, Австралии сказало: "Вы знаете, а мы ошиблись. Оказывается, вирус-то ерунда, а мы вот что-то все разбили нафиг пополам вдребезги"», — подчеркнул Мясников.

Доктор добавил, что, хотя он и считает коронавирус не самым опасным, принятые в России меры кажутся ему адекватными. По его мнению, вирусологи уверены, что в будущем человечество ждет «настоящая эпидемия опасного вируса», поэтому ситуацию с коронавирусом он предложил считать учениями.

В разговоре с Собчак Мясников также объяснил, почему в апреле 2020 года смертность в России выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на низкие показатели смертности из-за коронавируса в стране. По его мнению, это связано с тем, что пандемия обрушила мировую систему здравоохранения.