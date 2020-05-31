Морское настроение и дачный сезон: смотрим лукбуки с купальниками и пляжной одеждой

Вадим Карасев

Дело идет к лету, и оно обещает быть жарким. Так что без пляжного сезона нам все-таки не обойтись. Вопрос, по какому сценарию? Идеальному, на берегу моря, или все-таки еще "карантинному", на даче? Впрочем, неважно, будем ли мы позировать на яхте или в поле, — главное, найти к тому времени идеальный купальник.

1.Liu Jo

В коллекции пляжной одежды на летний сезон 2020 года собрали модели на все случаи: тут и полоски в стиле ретро, и вечные цветочные принты, и блестящие фасоны для пляжной дискотеки. Фишкой коллекции стала бахрома, которая поддерживает ковбойскую стилистику коллекции.









2.Eleventy

Вдохновением коллекции стала Африка, поэтому в линейке переосмыслили стиль сафари. Льняные и хлопчатобумажные ткани в нейтральных оттенках белого и бежевого гармонично комбинируются с яркими оттенками зеленого, оранжевого и коричневого в сочетании с этническими узорами.









3.Ozero Swimwear

Новая коллекция бренда посвящена русской деревне. Во втором своем лукбуке дизайнер Елена Чеурина предается воспоминаниям о теплых днях в российской глубинке.

Модельный ряд включает в себя практически все виды купальных костюмов — слитные, асимметричные с открытым плечом, плавки с высокой талией, бикини, лифы с завязками на шее, которые легко превращаются в бантик и не мешают загару. Модели изготовлены из экологичных материалов — итальянской эколайкры на основе переработанного пластика, выловленного из океана.





4.Palmagente

Эстетика швейцарского бренда купальников возвращает нас во времена роскошных и размеренных европейских курортов, где отдых был стилем жизни.







