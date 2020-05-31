Может ли девственница забеременеть? Как себя обезопасить?

Лидия Мартынова

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь». Эти слова известной песни прошлого столетия, в свете данной статьи, приобретают двоякий смысл. Среди молодежи распространено мнение, что девственность и беременность вещи несовместимые. Но так ли это на самом деле? Сколько судеб было сломано из -за незнания, ведь мало кто задумывается над тем, что, а может ли девственница забеременеть?

Что нужно знать о зачатии

Для того, чтобы произошло оплодотворение необходимо участие двух человек: мужчины и женщины. Этот факт известен всем. Зачатие происходит исключительно в благоприятные дни, которые легко можно высчитать и исключить половые контакты в это время.

Определение благоприятных дней для зачатия весьма неточный метод. Для этого должен быть регулярный, устоявшийся менструальный цикл. Это не говорит о том, что менструации должны начинаться в строго указанный период, нет. Погрешность в один-два дня допустима. Научиться высчитывать нетрудно. Проще пользоваться знаниями: за неделю до менструации оплодотворение сводится к нулю. Во все остальные дни, начиная с первых дней месячных, вероятность зачатия довольно-таки высока.

Время, отведенное на зачатие, весьма короткое. Всего сутки. Но это сам день выхода созревшей яйцеклетки. Живет она недолго, всего несколько часов. Чего нельзя сказать о сперматозоидах, которые могут прожить в полости матки несколько дней, сохраняя свою способность к оплодотворению.

Девственная плева: щит или решето

Раз уж возник такой вопрос, то становится понятным, что молодые люди не особо понимают, что представляет из себя девственная плева. Краткий обзор анатомии не помешает. Итак, девственная плева – это небольшая складочка слизистой, которая прикрывает вход во влагалище. Она бывает разных форм, что определяет ее вид, имеет разную толщину и эластичность. Это все индивидуальные параметры любой девушки.

Находится гимен чуть дальше входа во влагалище. Девственная плева имеет отверстия: одно или несколько. К слову сказать, ее может совсем не быть, что не является патологией. А вот отсутствие отверстий, наоборот, весьма неприятное явление, требующее вмешательства специалистов. Отверстия нужно для выхода менструальной крови, если их нет, кровь накапливается, и решать вопрос нужно хирургическим путем методом иссечения. Дефлорация непростой процесс. С первого раза не все парни способны лишить девушку этого рудимента, иной раз может потребоваться несколько коитусов.

Семенная жидкость

Второй момент, который также требует внимания – это семенная жидкость или эякулят. Она выделяется при завершении полового акта или мастурбации. В семенной жидкости содержится огромное количество сперматозоидов, размеры которых ничтожно малы. Сперматозоиды очень подвижны. Они имеют головку и хвостик и внешне очень похожи на головастиков. В одной порции эякулята, а это около 4 мл, содержится от 120 до 600 млн. сперматозоидов. Они очень живучи: свою жизнеспособность в теле женщины сперматозоиды сохраняют целую неделю, а способность к оплодотворению около 3 дней. Этого времени вполне достаточно, чтобы тест на беременность дал положительный результат.

В «девственное яблочко»!

Зачать с первого раза очень просто. Чтобы не говорили «бывалые», 40 % незапланированных беременностей случается именно при первом половом акте. Подростки и молодые женщины находятся в группе риска в силу своей неосведомленности в вопросах зачатия. Статистика неумолима: 5 % беременностей происходят у девственниц. В случае сохранения беременности, девственную плеву удаляют хирургическим путем методом иссечения. Так почему же девственница может забеременеть? Да потому, что девственная плева очень эластична, и дефлорация за один раз не всем удается. Вот и получается, что половой акт был, а плева сохранилась. Даже взрослые женщины, которые находятся в браке и забеременевшие первым ребенком, могут с удивлением узнать, что остались девственницами. Тогда процесс дефлорации производит врач во время осмотра или уже на родовом столе.

Но это все классика, а есть ли способы забеременеть, не вызывающие подозрений? Да!

Мужская смазка

«Он в меня не входил и не кончал!» — распространенная фраза напуганной девушки. Но почему же у нее положительный тест? Почему, если не было проникновения, беременность все-таки наступила? Дело в том, что в смазке, которая выделяется при возбуждении, находятся самые сильные и шустрые сперматозоиды. Попадает она на женские половые органы при занятии глубоким петтингом, то есть при активных ласках и контакте полового члена с влагалищем. Подростки, которым и хочется, и колется, частенько прибегают к такому способу решения проблемы взаимного удовлетворения. А это чревато последствиями. Можно ли избежать участи стать мамой слишком рано, и какие меры защиты существуют?

Вражеские лазутчики

На первом месте гигиена. Парень должен тщательно вымыть половой член с использованием мыла. В воде спермики погибают мгновенно, так что это лучший способ.Обязательно помочиться. Дело в том, что сперма проходит по мочевому каналу, и там могут остаться вполне себе живые «товарищи». Моча смоет их без остатка.Использовать противозачаточный крем, нанеся его на преддверие влагалища.Тщательно подмыться, даже если не было эякуляции и проникновения и снова нанести противозачаточный крем.

Глубокий петтинг всегда сопровождается оргазмом. Следовательно, на половые органы девушки могут попасть капли спермы. Многие оставляют этот факт без внимания, безрассудно вытирая следы страсти салфеткой. Но проблема заключается в том, что движение сперматозоидов абсолютно незаметно для девушки. Как же сперматозоиды попадают внутрь? Все просто: им нужна жидкая среда. Это сама семенная жидкость. А вот влагалищный секрет для них губителен. Но, если бы все было так плохо, то человечество уже вымерло бы. Поэтому природа все предусмотрела. Сперма создает защитную оболочку, защищая сперматозоидов. Она смешивается с влагалищным секретом и проникает внутрь влагалища. Так спермики достигают цели – яйцеклетки.

Когда сперматозоида попадают на поверхность влагалища, они способны прожить больше часа. Этого времени достаточно, чтобы проникнуть туда, куда им не положено. Их скорость очень высока: самые медленные ползут 1 мм/мин, а самые шустрые 5 мм/мин. Не трудно посчитать за какое время они проникнут в матку и продолжат путь дальше. Исследования показали, что сперматозоиды способны попасть в матку буквально за несколько минут, например, пока девушка идет в ванную комнату, чтобы принять душ. Но, частенько вода уже не спасает.

Что необходимо предпринять:

Анальный секс и вероятность беременности

Контроль эякуляции. Необходимо исключить попадание эякулята на половые органы партнерши.Использовать противозачаточные крема или презерватив.

Убеждение в том, что анальный секс и беременность несовместимы абсолютно неверное. С анатомической точки зрения – это так, но не все так просто. Сперма легко может проникнуть во влагалище. Проведенные исследования показали, что после анального секса часть сперматозоидов находятся во влагалище. Причина проста. Анальное отверстие находится рядом с влагалищем. Если парень не использовал презерватив, то часть спермы может вытечь и попасть на влагалище. Ну, а дальше дело техники. Поэтому уповать на счастливый исход сексуального «хулиганства» не стоит.

Как избежать неприятностей:

Беременность после мастурбации

Барьерная контрацепция или попросту говоря, презерватив.Противозачаточный крем.

Для зачатия необходим партнер. Ветром беременность точно не надует. Беременность при мастурбации может наступить в том случае, если на руках или пальцах находится эякулят. Он должен быть свежим. Вагинальные ласки в этом случае становятся причиной наступления беременности. Введение пальцев с эякулятом на поверхности кожи не дает 100 % гарантии оплодотворения, но риск существует. Следует знать, что пальцы вряд ли повредят девственную плеву, она очень эластична. Причем настолько, что девушка может пользоваться тампонами во время менструации. Соответственно, пальцы могут занести семенную жидкость во влагалище.

Методы защиты просты:

Минет и беременность

После семяизвержения нужно прекратить стимуляцию девушки.Если хочется продолжить ласки, руки необходимо вымыть.Вымыть вагинальные игрушки, если на них попала сперма.

Минет – это оральный секс. То есть стимуляция полового члена ртом. Возникновение беременности в этом случае невозможно. Причины понятны: даже, если девушка смелая и глотает сперму, она попадает исключительно в желудок. Если же парень кончил себе в руку, то ему необходимо ее вымыть, прежде чем он решит прикоснуться к половым органам девушки.

Вероятность зачатия у девственницы

Может ли девственница забеременеть, волнует многих подростков, которые решаются на сексуальные игры. С одной стороны – петтинг может полноценно заменить половой акт, с другой – он может привести к негативным последствиям. Вообще, статистика говорит о том, что забеременеть во всех вышеуказанных ситуациях довольно сложно, но можно. Поэтому не стоит рисковать. Лучше заранее все предусмотреть и применить методы контрацепции.

Методы контрацепции для девственницы

Девственным барышням не стоит беспечно относиться к вероятности зачатия. Им так же, как и всем остальным, необходимо применять контрацептивы. Что может использовать девственница?

Способы определения беременности

Барьерный контрацептив. Это презерватив. Старое, доброе изделие №2, как его называли в Советском Союзе. Не нужно уповать на сознательность партнера. Лучше позаботиться об этом самой.Оральные контрацептивы. Если девушка находится на пороге начала половой жизни, то ей было бы неплохо посетить гинеколога, который подберет препарат в индивидуальном порядке. Важно: то, что принимает подруга, не следует испытывать на себе.Вагинальные кремы и свечи. Ими может пользоваться любая девушка, независимо от того девственница она или нет. Девственная плева не является препятствием для введения свечей и кремов.Базальный метод. Этот метод контрацепции основан на измерении температуры. Каждое утро, начиная с первого дня менструации нужно измерять температуру тела в прямой кишке. Делать это нужно до начала физической активности, то есть сразу после пробуждения. Время измерения температуры, примерно, 5 минут. Затем рисуется график колебания температуры, по которому определяются дни овуляции. Более подробно узнать про базальный метод контрацепции можно при помощи интернета или посетив специалиста.

Беременность в юном возрасте не есть хорошо. Юное создание, решившее начать взрослую жизнь, рискует очень многим: здоровьем, образованием, карьерой. Аборт оставляет неизгладимый след в душе каждой адекватной девушки. Чтобы не встать в ряд молоденьких мамочек, необходимо соблюдать контрацепцию. Но, если есть вероятность наступления беременности, как это понять?

Тест на определение беременности. Метод не самый надежный, но тем не менее популярный. Когда наступает беременность, в крови и в моче женщины начинает расти гормон ХГЧ. Это хорионический гонадотропин человека. Именно на него реагирует маркер теста. Если результат положительный, тест показывает 2 полоски, если отрицательный, то одну. В домашних условиях тест проводят на урине. В условиях стационара производят забор крови, что дает более точный результат.УЗИ. Его делают в медучреждении двумя способами: вагинальным и поверхностным. Если девушка решила пойти на УЗИ будучи девственницей, то она должна предупредить врача о том, что у нее сохранена девственная плева. Конечно, сохранять ее уже смысла нет. А вот дефлорация в такой ситуации совсем неуместна. Это касается вагинального метода исследования. Врач сделает в таком случае обследование, через брюшную стенку.Посещение гинеколога. Это самый простой способ, доступный всем девушкам и женщинам. Вообще, с него и надо начинать. Ко всему прочему он и проконсультирует, и назначит контрацептивы. Ведь там, где есть глубокий петтинг, обычный секс не за горами.