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Можно ли давать советы друзьям насчет их отношений?

Можно ли давать советы друзьям насчет их отношений?

Соблюдение личностных границ в дружбе и близких отношениях имеет иногда даже большую важность, чем в официальном общении. Ведь вряд ли вы скажете своей подруге, что ее косметологическая процедура по подтяжке лица за тысячу долларов оказалась пустейшей тратой денег? И, скорее всего, у вас не возникнет желания читать морали другу, который слишком много времени сидит в соцсетях — ведь, в конечном счете, это сугубо его личное дело.


Молчание — золото

Однако нередко в дружеских отношениях возникает жгучее желание выразить то, что мы на самом деле думаем о поведении своего товарища. «Если вам не по душе новая пассия вашего друга или подруги, лучше держать свое мнение при себе. Даже в том случае, если вы с вашим товарищем привыкли все вопросы обсуждать честно и в открытую. Лишняя критика в адрес его или ее нового возлюбленного лишь повредит вашей дружбе», — советует психотерапевт из Нью-Йорка Алена Герст.

«Лучше подождите, пока они расстанутся. А потом уже можете сказать своей подруге, что этот ее новый парень — безответственный клоун, не созданный для отношений».

Насилие в отношениях: когда молчать нельзя

Но, как и у всякого правила, здесь есть свои исключения. Речь идет о том случае, если ваша подруга страдает от физического или эмоционального насилия. В таком случае следует сразу же озвучить свои опасения. «Всегда будьте на связи, чтобы при необходимости оказать помощь вашей подруге или знакомому», — советует Герст.


Как можно узнать о том, что близкий человек попал в беду? В первую очередь, должна настораживать недоступность вашей подруги. Например, раньше она постоянно была на связи, любила повеселиться на вечеринках или отправиться побродить по магазинам. Теперь же ее не вытащишь из дому — как будто круг ее общения ограничился одним-единственным человеком.

«Сама по себе такая ситуация нездорова. Однако это также распространенная практика, нередко используемая насильниками. Так они пытаются получить больше контроля над своими жертвами», говорит Герст. «Если у вас имеются какие-либо подозрения — лучше всего задайте вопрос напрямую. Не бойтесь смутить подругу или выставить себя в ее глаза глупцом. Лучше перестраховаться, и выяснить всю необходимую информацию, ведь насилие намного более распространено, чем мы привыкли считать».

Опасность давать советы

Существует народная мудрость: люди просят совета, чтобы поступить наоборот; либо чтобы последовать этой рекомендации, но потом во всем обвинить советующего. Вот один из таких примеров:

«Неделю за неделей подруга жаловалась мне на проблемы с бойфрендом. Как-то раз она показала мне слезливое прощальное письмо на шесть страниц, которое она ему написала. В тот момент ей казалось очевидным, что отношения пора заканчивать. Однако она панически боялась остаться в одиночестве».

«Я допустила ошибку, и дала ей, казалось бы, логичный совет: «Дорогая, если у тебя есть семь причин для расставания и всего лишь одна, чтобы остаться с этим мужчиной — то пора собрать вещички и съехать от него».

«Однако, к сожалению, она не была готова расстаться с этим типом. Внезапно она перестала со мной общаться. Конечно же, сразу стало понятно, что причина в том, что я не поддерживаю ее решение».

Таким образом, давать советы по поводу отношений — это вредить дружбе напрямую. Если друг активно добивается от вас совета по поводу личной жизни, то в принципе можно его и дать. Но делать это следует осторожно.

Лучший вариант — наводящие вопросы

Алена Герст поясняет: «В данном случае лучше всего задавать наводящие вопросы. Пускай ваша подруга сама придет к пониманию ситуации. Ведь вы не можете знать, каково это — находиться в ее шкуре. Даже если кажется, что самый очевидный выход для нее — это расставание, все равно ее чувства и мысли остаются недоступными для вас. А вдруг она, расставшись с возлюбленным, не переживет этого и серьезно заболеет? И такие вещи случаются».

Давать советы лишь в крайнем случае и с оговорками

Если же вы все-таки решительно настроены давать советы, то сначала стоит удостовериться, что человек в них действительно заинтересован. Также стоит заранее оговорить, что вы не отвечаете за последствия, а лишь предоставляете свое видение ситуации. А человек уже вправе сам принимать решение — следовать этому совету, или разработать собственную стратегию. «Скажите другу или подруге, что вы все-таки находитесь не в их положении. И полностью понять его чувства никак не можете», — порекомендует психолог Мари Ленд.

«И, наконец, не пытайтесь превратиться в священника или бесплатного психотерапевта. Подходите к обсуждению с любопытством, а не в качестве эксперта. Ведь вряд ли бы вы сами хотели, чтобы ваш друг стремился управлять вашей личной жизнью, не так ли? Поэтому лучшее, что можно сделать для подруги — это больше слушать и меньше советовать».

Почему вредно давать советы

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По материалам: intrigue

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