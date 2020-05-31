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Мы назовем тебе причину того, почему ты имеешь сексуальные фантазии

Мы назовем тебе причину того, почему ты имеешь сексуальные фантазии

Для чего нужны сексуальные фантазии? Что будет, если потакать им или игнорировать? Вероятно, многие уже задумывались о том, что дают нам сексуальные желания и прихоти. Для многих, кто уже пытался честно ответить на этот вопрос, казалось, что фантазии требуются для того, чтобы усилить наслаждение от интимной близости и просто подарить приятные эмоции. Как оказалось, это одна из тысячи других причин, и в целом этот вопрос не лежит на поверхности. Иными словами, сексуальные желания – это всего лишь вершина айсберга, за которой скрывается гораздо более сложная и многогранная причина.


Что в результате?

Таких результатов удалось добиться американским ученым, которые опросили для своего исследования 4175 человек. Люди поучаствовали в опросе, и высказали наиболее распространенные причины, по которым они фантазируют в сексуальном плане.

Оказалось, что 79,5% из всех голосовавших придумывают себе различные условия для секса, чтобы возбудиться. Новый формат занятий любовью привносит новизну в отношения и убивает тем самым обыденность. Для 69,8% людей важно каждый раз чувствовать новые сексуальные переживания и волнующие моменты. Более чем 59% опрошенных заявили, что через фантазии они выплескивают свои неудовлетворенные потребности, в надежде удовлетворить их. Около 59,4% используют фантазии как отвлечение от реальности, где они могут воссоздать свой мир и свои законы его существования.


Кто бы мог подумать, но для 58,4% людей важно исполнять социально запрещенные сексуальные действия. Несколько меньше половины респондентов, около 43% фантазируют для того, чтобы расслабиться или снизить уровень стресса. Есть и такие, кому попросту нечего делать, кроме как фантазировать о сексе – их чуть более 40%. А для 32,5% людей фантазирование служит неким психологическим приемом, который помогает чувствовать себя сексуально увереннее.

Если с вами в постели окажется не очень милый вашему взору человек (кто знает, быть может, он привлек ваше внимание чем-то другим), фантазии тоже могут помочь быстрее пережить весь тот ужас. Около 11,8% опрошенных заявили, что фантазии могут несколько повлиять на восприятие, отчего процесс соития становится более приятным.

Однако около 7% респондентов дали другие, не подходящие ни под один критерий, ответы. Они были что-то вроде: «Я не знаю, почему я фантазирую, это просто происходит, иногда я даже не могу это контролировать», «Это помогает мне уснуть», «Просто так» и тому подобное.

Не все так просто, как кажется

Каким бы ни был ваш ответ лично, важно понимать, что эти фантазии – гораздо больше, чем просто развлечение или усилитель удовольствия. Они играют важнейшую роль в функционировании вашей психики. В частности, это удовлетворение неудовлетворенных потребностей, желание обратить на себя внимание, получить больше эмоционального отклика и привязанности от партнера. Фантазии также выступают источником обустройства комфорта, даже если в действительности все обстоит не так радужно. Они помогают человеку отключаться от пасмурной реальности, окунувшись в мир положительных эмоций и наслаждения. В конце концов, фантазии позволяют человеку мысленно разрабатывать сценарий дальнейших действий, прежде чем перейти к «наступлению».

# Интересное
По материалам: intrigue

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