Мы назовем тебе причину того, почему ты имеешь сексуальные фантазии

Влада Некрасова

Для чего нужны сексуальные фантазии? Что будет, если потакать им или игнорировать? Вероятно, многие уже задумывались о том, что дают нам сексуальные желания и прихоти. Для многих, кто уже пытался честно ответить на этот вопрос, казалось, что фантазии требуются для того, чтобы усилить наслаждение от интимной близости и просто подарить приятные эмоции. Как оказалось, это одна из тысячи других причин, и в целом этот вопрос не лежит на поверхности. Иными словами, сексуальные желания – это всего лишь вершина айсберга, за которой скрывается гораздо более сложная и многогранная причина.

Что в результате?

Таких результатов удалось добиться американским ученым, которые опросили для своего исследования 4175 человек. Люди поучаствовали в опросе, и высказали наиболее распространенные причины, по которым они фантазируют в сексуальном плане.

Оказалось, что 79,5% из всех голосовавших придумывают себе различные условия для секса, чтобы возбудиться. Новый формат занятий любовью привносит новизну в отношения и убивает тем самым обыденность. Для 69,8% людей важно каждый раз чувствовать новые сексуальные переживания и волнующие моменты. Более чем 59% опрошенных заявили, что через фантазии они выплескивают свои неудовлетворенные потребности, в надежде удовлетворить их. Около 59,4% используют фантазии как отвлечение от реальности, где они могут воссоздать свой мир и свои законы его существования.

Кто бы мог подумать, но для 58,4% людей важно исполнять социально запрещенные сексуальные действия. Несколько меньше половины респондентов, около 43% фантазируют для того, чтобы расслабиться или снизить уровень стресса. Есть и такие, кому попросту нечего делать, кроме как фантазировать о сексе – их чуть более 40%. А для 32,5% людей фантазирование служит неким психологическим приемом, который помогает чувствовать себя сексуально увереннее.

Если с вами в постели окажется не очень милый вашему взору человек (кто знает, быть может, он привлек ваше внимание чем-то другим), фантазии тоже могут помочь быстрее пережить весь тот ужас. Около 11,8% опрошенных заявили, что фантазии могут несколько повлиять на восприятие, отчего процесс соития становится более приятным.

Однако около 7% респондентов дали другие, не подходящие ни под один критерий, ответы. Они были что-то вроде: «Я не знаю, почему я фантазирую, это просто происходит, иногда я даже не могу это контролировать», «Это помогает мне уснуть», «Просто так» и тому подобное.

Не все так просто, как кажется

Каким бы ни был ваш ответ лично, важно понимать, что эти фантазии – гораздо больше, чем просто развлечение или усилитель удовольствия. Они играют важнейшую роль в функционировании вашей психики. В частности, это удовлетворение неудовлетворенных потребностей, желание обратить на себя внимание, получить больше эмоционального отклика и привязанности от партнера. Фантазии также выступают источником обустройства комфорта, даже если в действительности все обстоит не так радужно. Они помогают человеку отключаться от пасмурной реальности, окунувшись в мир положительных эмоций и наслаждения. В конце концов, фантазии позволяют человеку мысленно разрабатывать сценарий дальнейших действий, прежде чем перейти к «наступлению».