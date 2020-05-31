Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » На Алтае пытаются вырастить конкурента древесины для производства целлюлозы

На Алтае пытаются вырастить конкурента древесины для производства целлюлозы

На Алтае пытаются вырастить конкурента древесины для производства целлюлозы

Ученые начали опыты по выращиванию в Алтайском крае мискантуса — растения, которое может стать конкурентом древесины в промышленном производстве целлюлозы.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского государственного аграрного университета, одна из основных ценностей мискантуса — биомасса, которая используется как источник сырья для производства бумаги и композитных материалов. Также это растение нашло свое применение в производстве одноразовой биоразлагаемой посуды, биобетона и биотоплива. В перспективе, как считают ученые, мискантус вполне может стать конкурентом древесины в промышленном производстве целлюлозы.

На землях учебно-опытной сельскохозяйственной станции вуза высажены корневища (ризомы) мискантуса сорта «камис». Это один из первых этапов проекта по изучению адаптации культуры в почвенно-климатических условиях Алтайского края и отработке агротехнических приемов ее выращивания в промышленных масштабах.

В России имеется опыт выращивания мискантуса и хорошо исследованы его технические характеристики. Однако остается открытым вопрос, возможно ли с применением современных агротехнологий продуктивное выращивание культуры в промышленных масштабах в почвенно-климатических условиях Алтайского края и какой будет экономическая отдача.

Для решения этой задачи в мае 2020 года между Алтайским государственным аграрным университетом (Барнаул), Институтом проблем химико-энергетических технологий СО РАН и Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН подписано соглашение о стратегическом партнерстве в научной, научно-технической и научно-образовательной сферах в интересах развития научных основ и технологий интродукции, выращивания в культуре и переработки растительного сырья.

Ученые считают, что организация работ по принципу полного цикла позволит решить поставленную задачу — разработать и применить технологии выращивания и использования недревесного непродовольственного растительного сырья с высокими качественными характеристиками для промышленной переработки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории
На Алтае пытаются вырастить конкурента древесины для производства целлюлозы
На Алтае пытаются вырастить конкурента древесины для производства
"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19
"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за
ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ
ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ
Пригожин отреагировал на отправку его семье гуманитарной помощи из «Доширака»
Пригожин отреагировал на отправку его семье гуманитарной помощи из
Валерия посетовала на "дебилизм" аудитории
Валерия посетовала на "дебилизм" аудитории
Эксперты музейной индустрии РФ рассказали, чего ждут после самоизоляции
Эксперты музейной индустрии РФ рассказали, чего ждут после
Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз ЕР
Медведев проведет онлайн-совещание, посвященное завершению праймериз
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Трамп пригрозил протестующим многочисленными арестами
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина
Россиянам назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Россиянам назвали профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Аргумент Венедиктовой: сдвинется ли с мертвой точки дело Олеся Бузины?
Аргумент Венедиктовой: сдвинется ли с мертвой точки дело Олеся Бузины?

Топ на сегодня

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
В России создают новые материалы, скрывающие вооружения от радаров
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Меркель не согласна на очную встречу лидеров G7
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех жертв
Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и еще трех

Еще по теме

Древесина может заменить сталь, – ученые
В Красноярске создана установка для получения биопродукции из отходов древесины
Алтайские учёные нашли способ выращивать грибы дома
В Алтайском крае выяснят причину массовой гибели пчел