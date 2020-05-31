На Алтае пытаются вырастить конкурента древесины для производства целлюлозы

Алексей Вольцев

Ученые начали опыты по выращиванию в Алтайском крае мискантуса — растения, которое может стать конкурентом древесины в промышленном производстве целлюлозы.

Как сообщили в пресс-службе Алтайского государственного аграрного университета, одна из основных ценностей мискантуса — биомасса, которая используется как источник сырья для производства бумаги и композитных материалов. Также это растение нашло свое применение в производстве одноразовой биоразлагаемой посуды, биобетона и биотоплива. В перспективе, как считают ученые, мискантус вполне может стать конкурентом древесины в промышленном производстве целлюлозы.

На землях учебно-опытной сельскохозяйственной станции вуза высажены корневища (ризомы) мискантуса сорта «камис». Это один из первых этапов проекта по изучению адаптации культуры в почвенно-климатических условиях Алтайского края и отработке агротехнических приемов ее выращивания в промышленных масштабах.

В России имеется опыт выращивания мискантуса и хорошо исследованы его технические характеристики. Однако остается открытым вопрос, возможно ли с применением современных агротехнологий продуктивное выращивание культуры в промышленных масштабах в почвенно-климатических условиях Алтайского края и какой будет экономическая отдача.

Для решения этой задачи в мае 2020 года между Алтайским государственным аграрным университетом (Барнаул), Институтом проблем химико-энергетических технологий СО РАН и Центральным сибирским ботаническим садом СО РАН подписано соглашение о стратегическом партнерстве в научной, научно-технической и научно-образовательной сферах в интересах развития научных основ и технологий интродукции, выращивания в культуре и переработки растительного сырья.

Ученые считают, что организация работ по принципу полного цикла позволит решить поставленную задачу — разработать и применить технологии выращивания и использования недревесного непродовольственного растительного сырья с высокими качественными характеристиками для промышленной переработки.