На Украине обвинили Россию в краже двигателей

Вадим Карасев

Россия "присвоила" себе украинскую разработку двигателей для фрегатов.

Такая информация распространена изданием Defense Express. По мнению авторов статьи, российский "Адмирал Головко" имеет "украденную начинку" в виде силовой установки фрегата. Они считают, что в России создана по украинской технической документации лишь копия двигателя.

По данным издания, украинской стороной еще семь лет назад были переданы России комплектующие, использованные для создания первых двух фрегатов проекта 22350, к которому относится и "Адмирал Головко". Двигатели для других фрегатов россияне изготовили сами, однако авторы статьи уверяют, что они не стали "передовой российской разработкой", а являются лишь "жалкими клонами" украинских силовых установок.