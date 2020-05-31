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На Украине обвинили Россию в краже двигателей

На Украине обвинили Россию в краже двигателей

Россия "присвоила" себе украинскую разработку двигателей для фрегатов.

Такая информация распространена изданием Defense Express. По мнению авторов статьи, российский "Адмирал Головко" имеет "украденную начинку" в виде силовой установки фрегата. Они считают, что в России создана по украинской технической документации лишь копия двигателя.

По данным издания, украинской стороной еще семь лет назад были переданы России комплектующие, использованные для создания первых двух фрегатов проекта 22350, к которому относится и "Адмирал Головко". Двигатели для других фрегатов россияне изготовили сами, однако авторы статьи уверяют, что они не стали "передовой российской разработкой", а являются лишь "жалкими клонами" украинских силовых установок.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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