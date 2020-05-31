Названа цена спасения главной экономики Европы

Вадим Карасев

Фото: Reuters

Германия готовится ко второму этапу стимулирования экономики на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Для спасения главной экономики Европы планируется выделить помощь объемом от 50 до 100 миллиардов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце марта правительство ФРГ уже одобрило ряд законопроектов, нацеленных на граждан страны и компании. Оно выделило помощь в размере 156 миллиардов евро. Так, для поддержки самозанятого населения предусматривались 50 миллиардов евро. Кроме того, было принято решение о создании Фонда экономической стабильности в объеме 600 миллиардов евро, который включает кредитные гарантии для компаний на 400 миллиардов евро.

По информации Bloomberg, пока правящая коалиция, в которую входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), не согласовала новую сумму. Министр финансов Олаф Шольц (СДПГ) настаивает на том, чтобы выделить как можно больше средств. Консервативный блок Ангелы Меркель, напротив, не намерен влезать в большие долги.

В частности, Шольц предложил создать Фонд спасения объемом 57 миллиардов евро, чтобы компенcировать немецким общинам сокращение корпоративных налоговых поступлений и помочь в погашении имеющихся долгов. Сторонники Ангелы Меркель и она сама не считают нужным помогать общинам.

Министр финансов также выступает за увеличение размера выплат субсидий для семей с 204 евро на ребенка до 300 евро. Канцлер и ее сподвижники не против таких планов, однако полагают, что основными получателями должны стать нуждающиеся в поддержке семьи с низким уровнем дохода.

Как бы то ни было окончательное решение по всем вопросам будет принято во время встречи 2 июня.

Новые меры призваны спасти экономику Германии от худшего падения со времен окончания Второй мировой войны. По данным экспертов, обвал ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента.