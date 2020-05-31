Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу

Вадим Карасев

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения. Об этом говорится в исследовании доктора Мишеля Шмитта и его команды из больницы Альберта-Швейцера в Кольмаре, передает NBC News.

Медики, которые продолжают поиск нулевого пациента во Франции, изучили прошлогодние рентгеновские снимки грудной клетки тысяч больных и смогли выявить, что двое из них, согласно симптомам, были заражены коронавирусом. Уточняется, что указанные сканирования проводились в период с 16 по 18 ноября. При этом первый официальный случай инфицирования был зарегистрирован в стране лишь 24 января.

Кроме того, 12 случаев коронавируса были выявлены в декабре и начале января. Шмитт заявил, что исследования не будут прекращены. Доктор вместе со своей командой намерен изучить рентгеновские снимки за октябрь 2019 года, чтобы определить сроки появления и распространения COVID-19.

«Мы можем управлять будущим только при условии, что понимаем прошлое. Сейчас мы не понимаем, где берет начало эта вспышка», — заключил Шмитт.

В мае аналогичные данные появились о распространении коронавируса в Великобритании. Эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт рассказал в своем блоге на сайте «Русской службы Би-би-си», что нулевой случай в мог быть зафиксирован еще в январе — за два месяца до официального подтверждения первого случая заражения.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире к утру 31 мая превысило 6,06 миллиона. Прирост числа заразившихся за сутки составил 132,9 тысячи. Пандемия охватила 188 стран.