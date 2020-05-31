Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу

Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу

Названы реальные сроки проникновения коронавируса в ЕвропуФото: Lucy Nicholson / Reuters

Французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения. Об этом говорится в исследовании доктора Мишеля Шмитта и его команды из больницы Альберта-Швейцера в Кольмаре, передает NBC News.

Медики, которые продолжают поиск нулевого пациента во Франции, изучили прошлогодние рентгеновские снимки грудной клетки тысяч больных и смогли выявить, что двое из них, согласно симптомам, были заражены коронавирусом. Уточняется, что указанные сканирования проводились в период с 16 по 18 ноября. При этом первый официальный случай инфицирования был зарегистрирован в стране лишь 24 января.

Кроме того, 12 случаев коронавируса были выявлены в декабре и начале января. Шмитт заявил, что исследования не будут прекращены. Доктор вместе со своей командой намерен изучить рентгеновские снимки за октябрь 2019 года, чтобы определить сроки появления и распространения COVID-19.

«Мы можем управлять будущим только при условии, что понимаем прошлое. Сейчас мы не понимаем, где берет начало эта вспышка», — заключил Шмитт.

В мае аналогичные данные появились о распространении коронавируса в Великобритании. Эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт рассказал в своем блоге на сайте «Русской службы Би-би-си», что нулевой случай в мог быть зафиксирован еще в январе — за два месяца до официального подтверждения первого случая заражения.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире к утру 31 мая превысило 6,06 миллиона. Прирост числа заразившихся за сутки составил 132,9 тысячи. Пандемия охватила 188 стран.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

История создания легендарного аромата Chanel № 5
История создания легендарного аромата Chanel № 5
«Роскосмос» не оценил восторженную «истерику» Трампа после запуска ракеты
«Роскосмос» не оценил восторженную «истерику» Трампа после запуска
Вырасти в себе телепата: 7 простых советов, как прокачать шестое чувство
Вырасти в себе телепата: 7 простых советов, как прокачать шестое
Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу
Названы реальные сроки проникновения коронавируса в Европу
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
В Forbes разузнали, чье состояние больше всего прибавилось за неделю
В Forbes разузнали, чье состояние больше всего прибавилось за неделю
Опубликована статистика по коронавирусу в больнице в Коммунарке
Опубликована статистика по коронавирусу в больнице в Коммунарке
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
Украина испытала «Нептуна» — «убийцу» Крымского моста
Украина испытала «Нептуна» — «убийцу» Крымского моста
Трамп позвал на саммит G7 Россию
Трамп позвал на саммит G7 Россию
"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит G7
"Клуб друзей США". Пушков отреагировал на планы позвать РФ на саммит
Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе
Тарзан ответил шуткой на предложения о новой работе

Топ на сегодня

Дезертиры бегут с корабля Макрона
Дезертиры бегут с корабля Макрона
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса в Москве
Вице-мэр назвала число пациентов, вылечившихся от коронавируса
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
В Армении появилась оппозиционная «лжеспасителям» партия «Родина»
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов от пандемии
Роднина раскритиковала артистов за их жалобы на падение доходов

Еще по теме

В Европе не осталось стран без коронавируса
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Руанде зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом