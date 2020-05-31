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Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в Сети

Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в Сети
Писательница и эксперт по астрологии Элис Келли назвала знаки зодиака, которым легче всех знакомиться в Сети, сообщает Your Tango.

По ее словам, многие из тех, кто в реальной жизни боится проявить себя и вырваться из зоны комфорта, сейчас во время массовой самоизоляции наконец-то получили возможность раскрыться с помощью общения в соцсетях и не исключено, что найти свою любовь.

Так, Тельцы расцветают, когда находятся в домашней обстановке. Это означает, что знакомства в Интернете — идеальный вариант для них. В это время они чувствуют себя спокойно и расслаблено, а еще внимательно слушают собеседника. Тельцы не заставят вас ждать часами ответа на сообщения и не будут отвлекаться на какие-то посторонние вещи во время видеозвонков. Представители этого знака прямолинейные и честные, поэтому быстро узнают людей, что важно при онлайн-знакомствах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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