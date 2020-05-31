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"Небинарная персона". Дочь Михаила Ефремова призналась в трансгендерности

"Небинарная персона". Дочь Михаила Ефремова призналась в трансгендерности
Дочь популярного актера театра и кино Михаила Ефремова Анна-Мария в программе "Секрет на миллион" на НТВ рассказала о своей трансгендерности.

"Мне не нравится принадлежать к какому-либо гендеру. Есть персоны, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным – так называемые небинарные персоны. Я именно небинарной персоной себя и считаю", – заявила девушка.

Также она пояснила, что состоит в отношениях с девушкой. Знаменитый отец в курсе этого, но относится к ее ориентации "более-менее нейтрально" и не закатывает скандалов по этому поводу.


Англию, завести однополую семью и усыновить ребенка.

Ранее радио Sputnik сообщало, что дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли выбрала новое имя.

# Россия
По материалам: ria.ru

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