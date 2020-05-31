Невероятно, но факт: получены доказательства женской эякуляции

Лидия Мартынова

Существует ли женская эякуляция? Многих исследователей и людей, далеких от научных изысканий в области секса, этот вопрос волнует уже давно. Иногда во время полового акта из уретры женщины выделяется жидкость. Этот процесс происходит, когда женщина становится сексуально возбужденной; однако он необязательно связан с оргазмом.

Расставить все точки над «i»: путаница в определениях

Для начала попробуем разобраться с понятиями. Под «эякуляцией» понимается сложный процесс, во время которого семенная жидкость («эякулят») выделяется из половых органов самцов или мужчин. Под термином «эякулят» понимается порция спермы, которая извергается во время одного полового акта. Сперма, в свою очередь — это семенная жидкость, содержащая сперматозоиды.

Итак, здесь и кроется разгадка так называемой «женской эякуляции»: так как пока что ни одна женщина на земле от рождения не способна производить сперматозоиды, то и называть процесс выделения жидкости во время оргазма не совсем корректно. В такой жидкости, естественно, не содержится ни намека на половые клетки.

Физиологические особенности

В то же время сам процесс выделения жидкости во время секса женщиной вполне нормален. Жидкость выделяется из уретры — это канал, переносящий мочу из мочевого пузыря наружу.

Анализ показывает, что данная жидкость содержит в себе так называемую простатическую кислую фосфатазу (PSA). Это особый фермент, который также присутствует и в мужской сперме. Он обеспечивает подвижность сперматозоидов. С точки зрения эволюции пока неясно, для чего в женском организме присутствует данное вещество. Возможно, оно связано с некоторыми анатомическими отклонениями или нарушениями в работе физиологических процессов.

Также эта жидкость обычно содержит фруктозу. Считается, что оба этих вещества выделяются в так называемых железах Скена (парауретральных железах, которые некоторые исследователи называют женской простатой).

Недержание мочи или «эякуляция»?

В течение многих лет ученые считали, что женщины, у которых выделяется жидкость во время секса, испытывали проблемы с недержанием мочи. Однако последующие исследования опровергли данную теорию.

Исследование 2014 года показало, что данная жидкость накапливается в мочевом пузыре и во время сексуального возбуждения выходит наружу. В данном эксперименте приняло участие семь девушек, сообщавших о том, что у них во время половой близости регулярно выделяется жидкость.

Как проводился научный эксперимент

Ученые во время данного эксперимента использовали метод ультразвукового исследования. Для начала они сканировали мочевые пузыри участниц, с целью еще раз убедиться в том, что они пусты. Затем женщины стимулировали себя до тех пор, пока не достигали оргазма. В это время исследование мочевого пузыря продолжалось при помощи датчиков. Во время возбуждения определенная полость мочевого пузыря начинала наполняться. Сканирование после оргазма показало, что пузыри участниц снова пусты.

Нормален ли этот феномен?

Испускание жидкости из женских половых органов во время секса — вполне нормальное явление. Просто его не принято обсуждать в обществе. Согласно данным Международного общества сексуальной медицины от 10 до 50 процентов женщин «эякулируют» во время секса.

Есть научное предположение, что это происходит со всеми женщинами во время оргазма; однако у некоторых представительниц прекрасного пола жидкость затекает обратно в мочевой пузырь.

В одном из более старых исследований приняло участие 233 женщины. 14 % участниц сообщали о том, что из их мочеполовых органов выделялась жидкость во время оргазма почти постоянно. Порядка 54 % утверждали, что они испытывали данное явление по крайней мере один раз.

Когда исследователи сравнили образцы мочи до и после оргазма, они обнаружили большую концентрацию PSA в последних образцах. Они пришли к выводу, что у всех женщин в организме вырабатывается жидкость, подобная мужскому эякуляту, однако не всегда она выпускается из организма.

Плюсы для здоровья

Не существует никаких доказательств в пользу того, что выделение этой жидкости имеет какие-либо преимущества для женского здоровья. Тем не менее, секс с кульминацией сам по себе предоставляет ряд преимуществ для здоровья. Во время оргазма в организме вырабатываются болеутоляющие вещества. Они могут помочь при болях в спине, ногах, мигренях и менструальных спазмах. Сразу же после кульминации в организме выделяются гормоны, способствующие спокойному сну. К их числу относятся пролактин и окситоцин.

«Женская эякуляция» и беременность

Некоторые исследователи считают, что выделение жидкости при оргазме способствует ускорению оплодотворения. Жидкость, выделяемая при кульминации, как уже было сказано, содержит PSA и фруктозу. А это помогает выжить сперматозоидам и достичь неоплодотворенной яйцеклетки.

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