Обсуждать единую валюту ЕАЭС преждевременно и бессмысленно — эксперт

Влада Некрасова

Обсуждать единую валюту ЕАЭС на данном этапе преждевременно, бессмысленно и опасно. Такого мнения придерживается программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв.

После закрытой онлайн-конференции на тему «Россия и Казахстан: новый взгляд на многостороннее сотрудничество в Евразии», организованной международным дискуссионным клубом «Валдай», журналисты задали Бордачеву вопрос о том, означает ли обсуждение единого тарифа на газ в рамках союза движение к единой валюте.

«Я считаю, что говорить о создании единой валюты и общей экономической политике не то что преждевременно, а даже рано об этом думать. Это совершенно бессмысленно и, более того, это опасно, — сказал эксперт. — А то, что вопросы связанные с энергетикой и тарифами обсуждаются, это совершенно естественно, но решения должны быть креативные, решения должны быть новые. Мы не можем здесь действовать как мы привыкли, исходя из лучшего международного опыта. К сожалению, сейчас события в том числе в Европе показывают, что лучшего международного опыта нет».

Как сообщало ИА Newstes , создание единой валюты ЕАЭС обсуждается уже много лет, но, скорее, как идея, нежели как реальный план действий. Так, глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов высказывал мнение, что единой валютой должен стать рубль, а казахстанский политолог Талгат Калиев отмечал, что этого больше достоин киргизский сом. Ранее также озвучивались версии, что единая валюта будет называться «евраз» или «алтын».

В 2018 году вице-премьер Армении Мгер Григорян говорил о важности перехода к единой валюте ЕАЭС:

«Без единой валютной зоны те эффекты, которые можно получить от экономических интеграций и союзов, они неполноценны, если работают в валюте другого союза или другой страны. Актуальность этого процесса очевидна, и процесс будет происходить достаточно активно».

Глава же казахстанского Нацбанка Ерболат Досаев заявил, что планов по введению единой валюты нет.