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ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ

ОПЕК+ обсуждает перенос встречи альянса, сообщает СМИ
Министры ОПЕК+ обсуждают перенос своей первой после начала действия новой сделки о сокращении добычи нефти встречи на более раннюю дату - 4 июня, вместо запланированных ранее 9-10 июня, сообщает агентство S&P Global Platts со ссылкой на несколько источников, знакомых с обсуждениями.

"В письме, отправленном коллегам по ОПЕК+ в субботу, ...министр энергетики Алжира Мохамед Аркаб, который в этом году является президентом конференции ОПЕК, просит к воскресенью принять решение о смене даты встречи. Он добавил, что уже обсуждал эту идею с несколькими министрами", - пишет агентство.

По информации собеседников, обсуждается проведение встречи 4 июня, а уже после нее предлагается собрать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Сложность заключается в том, что в этом случае принятие решения о дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ не будет основываться на информации независимых аналитических источников ОПЕК о состоянии рынка нефти и выполнении обязательств странами по соглашению, так как данные еще не будут доступны, пишет агентство.


Однако более раннее проведение встречи позволит участникам альянса сформировать программу поставок нефти на июль на основе принятого ими на встрече решения по сделке, также указывается в материале. Отмечается, что программа поставок традиционно объявляется производителями до конца первой недели предшествующего поставкам месяца.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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