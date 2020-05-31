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Опубликована статистика по коронавирусу в больнице в Коммунарке

Опубликована статистика по коронавирусу в больнице в КоммунаркеВ больнице в КоммунаркеФото: Кирилл Зыков / агентство «Москва»

Главврач ГКБ №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко опубликовал в Facebook статистику по пациентам с коронавирусом в своем учреждении.

Судя по размещенной Проценко инфографике, в больнице, по данным на 31 мая, лечатся 237 человек, у 162 из них подтвержден COVID-19. За последние сутки поступили 38 новых пациентов.

Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в ГКБ №40 в конце мая снизилось вдвое относительно начала месяца. Так, 2-3 мая в учреждении было 300-330 заболевших COVID-19. Также более чем вдвое снизилось число пациентов с внебольничной пневмонией — с примерно 500 до 200-240.

После начала пандемии коронавируса больница в Коммунарке стала одним из ключевых столичных учреждений для лечения пациентов с COVID-19. Медицинский центр посещали президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

По последним данным, общее число зарегистрированных в России за все время случаев заражения коронавирусом превысило 400 тысяч. За сутки прирост составил почти 9,3 тысячи случаев.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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