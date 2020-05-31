Особенности вашего партнера, с которыми нельзя мириться

Анастасия Иванова

Никто не идеален. У всех есть свои недостатки. У вас, у нас, у английской королевы и у вашей второй половины.

Но бывают такие недостатки, которые перекрывают все положительные качества в человеке.

Иногда партнер показывает все свое нутро на начальном этапе отношений. Другие же виртуозно преподносят вам сюрприз тогда, когда вы этого меньше всего ожидаете.

Какие качества и «особенности» любимого человека должны вас насторожить в первую очередь?

Тревожный звоночек

Нетерпимость

Речь здесь не только про расизм, сексизм и гомофобию. Когда человек агрессивно относится к абсолютно незнакомым ему людям – это тревожный сигнал. Сюда же – абсолютное нежелание учиться чему-то новому, смотреть на вещи под другим углом и т.д. Чем опасно общение с узколобыми людьми? Для них существует только два мнения – их собственное и неправильное. Они не умеют ставить себя на место другого человека, а слово «эмпатия» для них – лишь набор звуков. Не надейтесь на то, что вы сможете «перевоспитать» человека. Это пустая трата времени.

А кроме того, такие люди пойдут на что угодно, лишь бы не признавать факт того, что они были неправы.

Жестокость

Неоправданная жестокость и садизм. Ваш партнер привык все вопросы решать с помощью грубой физической силы? Не видит ничего плохого в том, чтобы поднять руку на существо, заведомо слабее его?

Бегите от него. Не оправдывайте его жестокость ничем.

Ложь

По поводу и без. Есть такой тип людей, которые врут даже тогда, когда в этом нет никакой необходимости. Зачем они это делают? Непонятно. Складывается впечатление, что они получают своеобразный кайф от такой игры. Мелкая ложь входит у них в привычку.

Если партнер лжет вам по-крупному (семья, отношения, друзья противоположного пола, финансы и т.д.), то дело совсем плохо. Либо в ваших отношениях отсутствует доверие, и он не считает вас достаточно близким человеком, либо ему есть что скрывать.

Эгоизм

Любовь к себе – это прекрасно. Но время от времени необходимо оглядываться на людей вокруг.

Ваш партнер считает, что его интересы и дела гораздо важнее ваших? Не учитывает ваше мнение ни в серьезных вопросах, ни в бытовых мелочах вроде выбора фильма на вечер?

Поговорите с ним об этом. Угрозы и шантаж на него не подействуют. Если эгоист любит вас хотя бы приблизительно так же сильно, как себя самого, он приложит усилия и постарается измениться.

Вы высказали свои претензии, а воз и ныне там?

Пора разворачиваться и уходить.

Одни люди готовы разорвать отношения из-за того, что партнер случайно съел их йогурт. Другие готовы терпеть отвратительное к себе отношение из страха одиночества.

Постарайтесь найти золотую середину.

Окей?