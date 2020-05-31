От чего страдает эрекция и список еды для её улучшения

Анастасия Иванова

Порою приходишь к выводу, что было бы неплохо «подзарядить» свою мужскую силу. В голове сразу же всплывают всякие чудодейственные средства, типа «Виагры» и прочих раскрученных лекарств для эрекции. Стоп. Всё это хорошо, но, как говорят исследователи, хорошая эрекция – показатель общего состояния и самочувствия мужчины. Поэтому, если вы не отмечаете стойких проблем, с которыми лучше сходить к врачу, стоит просто ещё раз проанализировать все особенности своего расписания на день.

Сон – плюс, пассивность – минус

Именно поэтому, стоит начинать с самого простого и в то же время – самого сложного в наших условиях. Нормализовать периоды сна и бодрствования, то есть спать не менее восьми часов ночью. Причём, хорошо спать. Влияние неоновых вспышек рекламы и шум боулинга, который вдруг открылся на первом этаже вашего дома должно быть сведено к минимуму всеми доступными способами.

Крепкий и глубокий сон восстанавливает весь организм, и эрекцию, в частности. Кроме того, не стоит забывать про активную физическую нагрузку. Ведь пробежка или спортзал помогают избавится от застоев крови, который уже давно можно назвать «профессиональной болезнью» офисных работников. Особенно опасен упомянутый застой в области малого таза, а там и до мужских проблем рукой подать. Ну что, замотивировали вас двигаться?

Стресс и алкоголь

Ничто так не влияет на потенцию, как стресс. Но, ещё хуже традиционная русская мужская борьба с ним – 100 грамм. Этот дуэт заставлял не одного мужчину почувствовать себя «не очень». Так что находим альтернативные методы борьбы с нервным напряжением. Можно выбрать себе психолога или устраивать себе пешие походы домой. Йога, спорт и релаксирующие ванны – всё годится. Главное, чтобы стресс не застаивался в организме и не стал причиной зависимостей, бессонницы и прочих неприятностей, таких как снижения либидо.

Питание для хорошей эрекции

Ну и напоследок – разберёмся с питанием. Как ни банальны фразы о вреде фаст-фудов, но факт этот подтверждается очередным горьким опытом. Нам же неприятности не нужны, и потому лучше поговорим о том, что же полезно для мужской силы.

На первое место стоит поставить орехи, семечки и семена кунжута. Они – источники жирных кислот, которые участвует в выработке мужских гормонов. Наиболее богат на них миндаль. А вот аналогом чудодейственной «Виагры» без побочных эффектов можно считать грецкие орехи и кунжут. Они богаты на L-аргинином, который удивительно положительно действует на мужскую силу.

Все морепродукты богаты цинком. А он, в свою очередь, стимулирует выработку тестостерона. Возможно, моряки и были прославлены своим либидо в каждом порту именно потому, что потребляли много таких вот цинксодержащих продуктов.

А вот устрицы, помимо упомянутого цинка, содержат допамин – гормон, который способствует большей выносливости и повышает продолжительность полового акта. Так что запасаемся лимонами (которые богаты на витамин С и общеукрепляюще действуют на иммунную систему) и добавляем их к таким полезным устрицам.

Бананы так же хороши для представителей сильного пола. И не только на пикантных картинках. Фермент бромелин, которые они содержат, улучшает эрекцию, обеспечивая долгий стояк, а калий делает мужчину более выносливым и сильным. Кстати калий встречается так же в апельсинах, томатах и бобовых. А всё те же бобовы,е к тому же, содержат изофлавоноиды, которые снижают уровень холестерина и помогают снизить риск рака простаты и проблем с сердцем.

Если вам катастрофически не хватает жизненной энергии, вспомните про авокадо. В нём содержится фолиевая кислота и витамин В. С так надоевшим и уже обсуждаемом выше стрессом помогают бороться обычные куриные и перепелиные яйца. В них так же содержатся витамины группы В (В5 и В6), которые к тому же благотворно влияют на гормональный фон.

А вот лук и чеснок помогают восстановить упомянутое гормональное равновесие и влияют на потенцию мужчины. Правда, подобными ингредиентами стоит, наверное, накормить и партнёршу. Иначе весь запал может разбиться о горькую правду: невыносимый аромат после такой полезной трапезы.

Каши и продукты, содержащие клетчатку (ржаной хлеб, хлебцы) повышают либидо. Кроме того, они дают много энергии, так необходимой для секса. Но, кушать их стоит в меру. Вряд ли, наевшись кашкой до отвала, вы решите продемонстрировать чудеса в постели. Скорее всего, вам просто захочется спать.

Так что, питайтесь правильно да умеренно, и ваша мужская сила останется с вами ещё не одно десятилетие.

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