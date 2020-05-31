Откуда берутся твои самые потаенные сексуальные фантазии?

Анастасия Иванова

Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда берутся сексуальные фантазии? Они исходят из предыдущего сексуального опыта? Является ли это тем, что вы могли видеть в порно или в СМИ?

Оказывается, сексуальные фантазии могут поступать из нескольких источников сразу. Ниже будет рассмотрено, что по этому поводу расскажут 4175 американцы. Они поделились информацией по поводу того, откуда возникла их самая смелая и большая сексуальная фантазия.

А вы когда-нибудь задумывались о том, откуда берется та или иная фантазия? Что двигает желаниями человека в сексе? Это постоянное или изменчивое явление? Об этом и другом, читайте далее.

Рейтинг источников сексуальных фантазий

Итак, давайте разберемся, откуда берутся эти самые сексуальные фантазии. Вот рейтинг от самого популярного ответа к наименее распространенному:

Их собственное воображение. Часто помышляли о том, что было бы для них приятным в постели.То, что они видели в порно и эротических фильмах. Просматривая порно, на какой-то из поз или вариаций с партнером, человек заметил наивысшее возбуждение.То, что они извлекли из предыдущего сексуального опыта.Необъяснимое и спонтанное сексуальное влечение.Что-то, что они нашли в статьях или эротических книгах.Понятия не имеют, откуда появилась та или иная фантазия. Могла зародиться в глубоком детстве или при определенных неучтенных обстоятельствах, которые для человека остаются загадкой.

Между этими шестью местами распределились 93% ответов. Остальные 7% ответов не вписались ни в одну из категорий. Эти ответы были: «Мы говорили об этом с партнером, и решили попробовать», «Неудовлетворенность», «Фантазия, зародившаяся в детстве на фоне каких-то потрясений», «То, что было в секс-шопе».

Как видите, сексуальные фантазии могут появиться из разных источников. Хотя в большинстве случаев люди знают, откуда взялись их желания и фантазии, бывает такое, что люди до конца не осознают причину таких позывов.

Это логично, ведь люди не всегда могут проанализировать и определить природу своих предпочтений.

Это не удивительно, потому что мы не всегда можем проанализировать и определить, почему мы хотим того, чего хотим, сексуально или иначе. Психологи давно знают, что самоанализ (то есть взгляд вовнутрь себя) часто может дать ценную информацию, но не всегда приводит к правильному ответу. Есть бесчисленное количество факторов, влияющих на сексуальные фантазии человека и их содержание. Но это происходит неосознанными путями для самого человека.

Психологи рекомендуют не копаться в природе происхождения сексуальных потребностей, а воспринимать их как данность, и по возможности удовлетворять их. Никакая фантазия не появляется из ниоткуда – любой позыв к действию обусловлен психологически. Недавно было опубликовано исследование, где сексологи утверждали, что любое сексуальное желание является выражением психологических потребностей. То бишь, эти две сферы потребностей взаимосвязаны, и проблемы в одной из сфер, неизбежно влекут проблемы и изменения в другой.

Если сегодня вы чувствуете, что хотите романтики, а завтра вас привлекает секс втроем, это не нарушения и не проявления развращенности вашей натуры – это психологическая обусловленность. В конечном счете, не пытайтесь понять причину своих желаний и побуждений. Как говорят сексологи, фантазии по своей природе биопсихосоциальные. То есть, они являются уникальным продуктом биологических, психологических, экологических и социальных факторов.

Нормальны ли ваши сексуальные фантазии? [Plushkin]