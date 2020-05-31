Ожирение и его катастрофическое влияние на интимную мужскую силу

Алексей Вольцев

В обществе принято считать, что ожирение – враг здоровью. Безусловно, это так. Но спросите обычного человека, чем именно опасно ожирение? Вероятно, он вспомнит о вреде для сердечно-сосудистой системы (дай Бог, конечно, что вспомнит хотя бы об этом). То есть, люди на поверхностном уровне знакомы с вредом лишнего веса. А что, если вы узнаете, что дополнительные килограммы вредят сексуальной жизни? И вот, уже не захочется лишний раз обедать в «Макдоналдсе».

В первую очередь проблема секса и лишнего веса касается мужчин. Помимо проблем с сердцем и сосудами (от которых не застрахован никто), мужчины рискуют заработать сексуальную дисфункцию, частые позывы к мочеиспусканию. Таким мнением поделились исследователи из Медицинского центра Вейля Корнелла в Нью-Йорке.

Детали и результаты исследования

В исследовании приняли участие 400 мужчин, которые жаловались на частое мочеиспускание, и у которых наблюдались лишние килограммы в большей или меньшей степени. Испытуемым мужчинам было от 40 до 91 года. У 37,5% обхват талии была менее 90 см, у 30% — от 99 до 102 см, а у 29% обхват талии был более 103 см. Затем исследователи опросили этих людей, и сделали выводы, что у 75% из тех, у кого показатели веса стремились к критическому максимуму, страдали эректильной дисфункцией. У 65% наблюдались сложности с эякуляцией. Но те, у кого вес был в пределах нормы, не имели похожих проблем.

Полученные данные показывают, что ожирение у мужчин серьезно влияет на их сексуальное благополучие. Многие не задумываются о том, что будет с их организмом в целом. Они думают, что вред наносится какой-то отдельной части тела, причем не смертельный. Это ужасное заблуждение. Нездоровый образ жизни, частые переедания вредят всем системам организма в равной степени, и сексуальная функция – не исключение.

Как все взаимосвязано

Ученые пока не сказали, в чем заключается взаимосвязь половой дисфункции и ожирения. Как вариант, это происходит вследствие изменения кровотока в малом тазу. Немалую роль при этом играет уровень мужских гормонов, который при ожирении снижается. Исследователи добавили, что снижение веса вернет былую сексуальную силу, а также нормализует работу мочеиспускательных каналов.

Дорогие мужчины, теперь вы понимаете, что ожирение – не просто «вредно, плохо» и так далее, прежде всего оно подрывает вашу сексуальность. Когда очередной чебурек поманит своим беззащитным видом с призывом «Съешь меня», подумайте, стоит ли оно того.