Первый препарат от коронавируса получил одобрение Минздрава

Вадим Карасев

Стало известно, что в России разработан препарат, который признан Минздравом, как одно из самых эффективных в борьбе с COVID-19. Данное лекарство ранее уже получило положительный отзыв со стороны китайских ученых.

В марте текущего года Российским фондом прямых инвестиций было решено провести вместе с предприятием «ХимРар» общую работу по созданию препарата от коронавируса, сообщает РИА. Благодаря совместным усилиям, которые были направлены на производство данного лекарства, был создан «Фавипиравир».

Известно, что исследования, направленные на эффективность применения данного медикамента ведутся уже с апреля. Полученные результаты говорят о том, что данный препарат зарекомендовал себя, как один из лучших, из тех, что ранее тестировались.

По итогу исследований принято решение о выпуске лекарства в продажу. Торговое наименование препарата - «Авифавир».









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