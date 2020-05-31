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Песков из-за коронавируса отказался от рукопожатий при встречах

Песков из-за коронавируса отказался от рукопожатий при встречах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что отказался от рукопожатий при встречах из-за пандемии коронавируса. Об этом 31 мая сообщает ТАСС.

«Как это ни жаль, но вот я, например, сейчас уже научился людям не протягивать руку, чтобы поздороваться. Сначала было очень тяжело это сделать», — отметил Песков.

Об этом пресс-секретарь президента рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которого опубликован на сайте vesti.ru.

Ранее Дмитрий Песков поделился своим опыте борьбы с заболеванием, вызванным коронавирусом нового типа. По его словам, получив положительный тест, сначала он испытал чувство досады. «Второе — это чувство надежды, что именно у тебя это пойдёт по лёгкому, бессимптомному сценарию. А третье — это, наверное, чувство страха. Что если это не пойдёт по лёгкому сценарию?» — рассказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По данным оперштаба, за минувшие сутки в России число случаев заражения коронавирусом увеличилось на 9268 до 405843. Всего из больниц выписаны 171883 человека, а умерли — 4693.

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По материалам: pnp.ru

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