Пигмалионизм или любовь к искусству как особый фетиш

Влада Некрасова

Фетишизм — это не болезнь или недостаток. Фетишизм – это сексуальное возбуждение по отношению к неодушевленным предметам, частям тела, элементам внешности и социальным ситуациям. Так понимают сегодня этот термин. В общем смысле он означает не только сексуальное возбуждение, но и чрезмерное увлечение чем-либо. Более того, изначально оно имело религиозный подтекст. Так обозначался процесс преклонения и обожествления предметов.

Сегодня, слово «фетиш» ассоциируется с сексом. Кому-то нравятся обнаженные женские ноги, кто-то испытывает сексуальное возбуждение к людям старшего возраста. Некоторые любят практиковать БДСМ, а других возбуждают только рыжие волосы. Тем не менее, есть фетиши, природа которых имеет современное обоснование, не утеряв связи с прошлым.

История названия

Пигмалионизм это довольно интересный и малораспространенный фетиш. Представляет из себя влечение с обнаженному изображению тела – статуи, картины, фотографии. Название его было взято из мифа о Пигмалионе и Галатее. Пигмалион был известным и востребованным скульптурам. Однажды он создал произведение искусства невероятной красоты. Это была скульптура женщины. Она была настолько красивой и соблазнительной, что он немедленно влюбился в нее и относился к ней как к живой. Он дарил ей подарки, ухаживал за ней, читал стихи и сочинял песни, но она оставалась холодной. На одном из праздников от отчаяния он обратился в Афродите, богине любви, с мольбой оживить эту статую. Афродита услышала его просьбу и решила ему помочь. Назвал он ожившую статую Галатея.

Как проявляется

Пигмалионист не просто испытывает сексуальное желание по отношению к произведениям искусства. По возможности, пигмалионист старается всеми силами собрать коллекцию произведений искусства, подходящих под его вкус. Этот фетиш может обладать разрушительной силой. Если фетишист не может обладать предметом вожделения, он стремится разрушить его. Возможно, так в некоторой степени можно объяснить попытки уничтожить различные произведения искусства – скрытые желания.

Пигмалионист может испытывать влечение к изображению лиц не только противоположного пола. Также это фетиш может иметь гомосексуальную, зоофилическую и педофильную направленность. Для пигмалиониста больше важен не род объекта, а его суть – то, что он создан или изображен человеком.

Чаще всего этот фетиш в прямом смысле встречается среди мужчин. Именно мужчины больше всего испытывают половое влечение к красивым обнаженным женским телам статуй или изображениям на картине. На это рассчитывают и популярные порно-журналы. У женщин пигмалионизм выражается несколько в другой форме – страсть к секс-игрушкам в виде мужского полового члена. На них уже работают магазины интимных товаров.

Само явление пигмалионизма неудивительно. В эпоху золотого века искусства, статуи и картины были настолько натуральными и возбуждающими по меркам времени, что не испытывать к ним влечение при условии малой доступности женского тела было просто невозможно. Сейчас подобный фетиш в широком смысле чаще всего встречается у людей с достатком выше среднего. У тех, кто может позволить себе собрать дорогостоящую коллекцию произведений искусства, ведь обладать таким объектом в прямом и регулярном смысле – их прямая потребность.

Как это можно применить в реальной жизни

Казалось бы, есть фетиши, которые никак невозможно использовать или отобразить в сексуальной жизни обычных людей. Но при должной фантазии, всему можно найти применение. Если известно, что партнер имеет такой необычный фетиш, как пигмалионизм, при должной хитрости это можно использовать в своих интересах.

Например, можно предложить партнеру заняться мастурбацией, облачившись в легкие ткани и сделав тематические прическу и макияж, как на скульптурах эпохи возрождения. Это может перейти в очень страстный секс.

Или предложить ролевую игру, где партнер художник, который рисует возлюбленную. Работа натурщиком очень сложна, но это может принести свои плоды. Так партнер не только получив удовлетворение от созерцания произведения, но и примет в его создании непосредственное участие.

Если дома нет художественных материалов, процесс можно заменить на фотографирование. Главное – подобрать качественный антураж и попытаться раскрыть в себе актерский талант.

Самое важное, что стоит помнить в вопросе фетиша – что желание человека вызвано его природой, каким бы странным оно не было. Ни осуждать, ни порицать это невозможно, ровно, как и идти против собственных рамок. Если оба партнера решили поделиться друг с другом своими тайными сексуальными желаниями – к этому необходимо постараться отнестись максимальной уважительно.

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