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По ком сохнут девушки? Мачо уступают худышкам

По ком сохнут девушки? Мачо уступают худышкам

Есть распространенное убеждение в том, что женщины в качестве потенциальных партнеров прежде всего рассматривают так называемых «альфа-самцов»: обладателей больших челюстей, широких плеч и других маскулинных черт внешности.

Биологи долгое время были убеждены, что женская психика таким образом останавливает свой выбор на том партнере, от которого можно воспроизвести в дальнейшем максимально здоровое потомство с хорошей иммунной системой. Однако последние исследования ученых показали, что мужественность далеко не является эквивалентом привлекательности.

Например, в одном из экспериментов ученые решили проверить, может ли вес тела служить в качестве фактора физической привлекательности. Оказалось, что на самом деле в процессе оценки сильного пола женщины используют прежде всего такой показатель, как наличие или отсутствие жировых отложений.

Для того, чтобы проверить свою теорию, ученые сфотографировали 69 мужчин-добровльцев из разных стран Европы. Исследователи замерили у них уровень жировых отложений и тестостерона. Оказалось, что у 65 % добровольцев вес был приемлемым; у 4 % — недостаточным и у 30,4 % — избыточным. Также ученые дополнительно изучили особенности их иммунной системы и ответа антител на вирус гепатита В.


После того, как все данные были зафиксированы, фото показали 29 женщинам-латышкам. Они рассматривали лица мужчин, оценивая их привлекательность. Также респондентки должны были высказать свое мнение о том, страдают ли мужчины на фотографиях от ожирения.

В итоге исследователи обнаружили, что по факту мужчины, страдающие от ожирения, действительно обладают более слабой иммунной системой. При этом и для женщин они были менее привлекательными. Но что касается мужественных черт внешности как таковых, то они не были связаны ни с уровнем иммунитета, ни с физической привлекательностью для женщин.

«Мы обнаружили, что вес мужчины — это один из лучших показателей того, насколько хорошо функционирует его иммунная система. Поэтому можно предположить, что респондентки из Латвии в своих оценках бессознательно опираются именно на вес мужчин, а не на конкретные черты внешности, традиционно считающиеся мужественными. Таким образом их подсознание выносит суждение о том, достаточно ли силен иммунитет у потенциального партнера», — прокомментировала результаты Винет Коэтзи, один из авторов исследования.

# Интересное
По материалам: intrigue

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