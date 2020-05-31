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"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19

"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в воскресенье возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, связанных с ней ограничений и снижения авиаперевозок.

"Победа" приостановила выполнение всех рейсов 1 апреля. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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