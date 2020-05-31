"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19
Сегодня, 01:42 Влада Некрасова
Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в воскресенье возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, связанных с ней ограничений и снижения авиаперевозок.
"Победа" приостановила выполнение всех рейсов 1 апреля. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.
По материалам: ria.ru