"Победа" возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19

Влада Некрасова

Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в воскресенье возобновляет полеты после двухмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса, связанных с ней ограничений и снижения авиаперевозок.

"Победа" приостановила выполнение всех рейсов 1 апреля. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов.