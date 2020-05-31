Почему хлюпает влагалище: как взять щекотливую ситуацию под контроль

Лидия Мартынова

В самый пикантный момент, когда вы уже прошли все круги конфетно-букетного периода, появляется оно. Ты каждый раз со страхом ожидаешь этого, надеясь, что в этот раз все пройдет гладко. И ты в отчаянии пытаешься ответить на вопрос о том, почему хлюпает влагалище. Этот звук – твой стыд, грусть, разочарование, ненависть и боль в одном флаконе.

Знакомо? Мы рады тебя успокоить – ты не одинока. Практически каждая девушка сталкивалась со смешными и неуместными звуками из влагалища во время полового акта. Это так же нормально, как, предположим, менструация.

Почему влагалище издает звуки?

Многие сравнивают звуки, издаваемые влагалищем, с теми, что исходят от анального отверстия. В момент выпускания газов мы можем слышать звук, который принято называть пукающим.

Между хлюпанием влагалища и испусканием газов есть одна большая разница. Газы формируются внутри организма. Звуки влагалища – это результат набравшегося в его полость воздуха извне.

Соответственно, стесняться пукающих, хлюпающих и любых других звуков не стоит. В мужской физиологии также существует масса забавных моментов, вызывающих неловкость и чувство стыда.

Что же касается специфического запаха, свойственного газам, влагалище его не повторяет. Воздух, которых постепенно скапливался в полой области матки, выходит стремительно и со звуком. Но никакого запаха в этот момент не бывает.

Если вы встречались с подобным явлением во время секса, знайте – это не единственные варианты, когда влагалище может издавать специфические звуки. Например, после активного занятия спортом или стремительной пробежки влагалище может выпустить воздух.

Почему хлюпает влагалище? Возможно женщина недавно перенесла роды или какую-либо болезнь половых органов. Но самая частая причина, до которой мы докопались, это недостаточный тонус мышц тазового дна.

Что делать, чтобы это не повторилось?

Никто не может гарантировать, что ты больше никогда не столкнешься с подобной курьезной ситуацией. Однако есть ряд советов, которые помогут вернуть сексу былую остроту и страсть. Тебе придется систематически упорно трудиться над состоянием собственных интимных мышц.

Если ты тот человек, которому занятия спортом и физическая нагрузка доставляет сплошное удовольствие, поздравляем. Большинству же женщин не свойственно тренироваться в спортивном зале. А зря, ведь поддержание интимных мышц в тонусе помогает стойко перенести климакс и надолго сохранить способность достигать оргазма.

Поэтому мы так настойчиво рекомендуем обратить свой взрос на спортивные занятия. Даже небольшие тренировки с регулярной периодичностью улучшат ситуацию. Если тебе не по душе поднятие железа в зале – выбирай альтернативные варианты тренировок.

Например, ведические практики, в частности йога, способствуют укреплению абсолютно всех мышц. Этот комплекс подойдет тебе, если ты захочешь поддерживать в тонусе не только интимные мышцы, но и все остальные части своего прекрасного тела. Особенно эффективно себя показывают различные дыхательные практики и упражнения.

Пробовала йогу, но поняла, что это не твой путь? Смело записывайся в бассейн. Во время банального плавания мышцы ног и тазового дна отлично работают. Высокая сопротивляемость воды дает необходимую нагрузку для того, чтобы все твои мышечные группы активно развивались.

Упражнения Кегеля

В нашем современном ритме жизни тяжело найти свободное время для посещения тренажерного зала или бассейна. Кому-то не хватает финансовых возможностей на покупку дорогостоящего абонемента. Другому недостает мотивации и силы воли, чтобы просто начать заниматься.

Тренировать интимные мышцы можно и в домашних условиях. Даже на работе во время перерыва можно решать задачи и заниматься. Только в таком случае не возникнет вопросов от партнера по поводу того, почему влагалище хлюпает.

Речь идет об известном комплексе упражнений для укрепления мышц тазового дна – упражнениях Кегеля. Они были разработаны давным-давно, но до сих пор не утратили своей актуальности.

Перечислять все из них здесь нет никакого смысла. На просторах Интернета можно отыскать перечень заданий на любой вкус. Начнем лишь с того, как прочувствовать свои интимные мышцы и проверить их на силу.

Чтобы понять, что вообще такое мышцы тазового дна, тебе потребуется просто сходить в туалет «по-маленькому». Когда уже начнешь писать, постарайся замереть на пару секунд, остановив струю. В этот момент, если все получилось, задействуются интимные мышцы. Это одно из упражнений Кегеля для начинающих свои тренировки.

Занятия могут проходить без посторонних предметов. Кто-то занимается по методике, которая диктует использовать пальцы рук. Другим по душе тренироваться с вагинальными шариками, которые можно купить в магазинах для взрослых.

Хлюпающее влагалище – вопрос поправимый. Как и во многих других ситуациях, тебе просто нужно приложить силы и проявить упорство.

Хлюпает влагалище || Юрий Прокопенко 18+