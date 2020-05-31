Почему соски твердеют – основные причины женской особенности
Ученные во всем мире разгадывают загадки, которые преподносит человеческое тело. Сложная система сосудов, вен и артерий, необычные способы саморегуляции и волнующая реакция на раздражители – именно таким представляется пытливым умам организм человека. И как бы не был силен научный интерес, это не отменяет того факта, что многие исследования имеют крайне интимную тематику. В частности, многие люди до сих пор не знают, почему соски твердеют. Кажется, что это такая естественная мелочь, но, тем не менее, даже она может вызывать массу догадок.
Твердеют ли соски только у женщин? Какие факторы могут повлиять на этот процесс? Можно ли сделать так, чтобы они никогда не твердели? И для чего вообще нужна эта функция организма. Ответив на эти вопросы, можно уменьшить количество тайн о теле человека на одну единицу.
История груди
Самые забавные догадки по поводу назначения груди были сделаны в далеком прошлом. Так врач Анри де Мондевиль в далеком 1300 году сделал выводы, в которых раскрыл причину нахождения груди именно на том месте, где она располагается у всех. Он предположил, что грудь может согревать сердце и позволяет всем женщинам сохранять силу в брюшной области. Кроме того, так ее лучше видно, что, несомненно объясняет местоположение. Еще более неординарным было объяснение Асти Купера, предположившего, что грудь необходима бедным женщинам, чтобы защищать от сильных ударов в драках. Конечно, ни одно из объяснений не имеет ничего общего с реальностью.
Строение самой груди уже давно ни для кого не секрет. Основная ее часть – жировая ткань, которая делает грудь полной. Связки Купера поддерживают ее и придают форму. Стоит отметить, что она может быть разно не только среди разных людей, но и между собой – груди не всегда имеют одинаковый размер. Молочные дольки и протоки отвечают за выработку и доставку молока к соску.
Мужские соски – точная копия женских. Они имеют те же параметры, хоть и не вырабатывают молоко. По сути, соски для мужчин – это рудиментарный орган, который никак им не нужен. Причина, по которой в ходе эволюции мужчины не избавились от сосков – отсутствие приоритета. Они не несут пользы, но и никак не мешают полноценной жизни.
Сосочная механика
Многие люди до сих пор теряются в догадках, почему твердеют соски. Самая распространенная ошибка, которая вводит всех в заблуждение – затвердевание сосков вызвано приливом крови. Эдакая эрекция, только не у гениталий, а у груди. Однако давно доказано, что это на самом деле вовсе не так. Затвердевание происходит из-за мышечных волокон, которые в ответ на раздражитель начинают сокращаться. Это и вызывает тот самый эффект острых бугорков, который так возбуждает многих парней.
Но секс – это далеко не единственная ситуация, когда соски становятся твердыми. Спровоцировать такое «поведение» может практически все, что угодно: сильный холод, неудобная и тесная одежда. Существуют люди, у которых соски вообще никогда не твердеют. Это может быть вызвано особой формой – перевернутыми сосками. В этом случае можно использовать специальные формирователи, хотя на сексуальную жизнь отсутствие твердых сосков никак не влияет.
Список причин, по которым соски твердеют у женщин
Стресс. Да, грудь тоже восприимчива к переменам в жизни своей обладательницы. Если девушка долгое время находится в постоянном напряжении, то результат на лицо – соски становятся сами по себе твердыми. Все потому, что в груди очень много нервных окончаний, которые отвечают за такую реакцию.
Гормоны. Небольшие изменения в гормональном плане не могут обойтись без физиологических перемен. Если ваши гормоны не в порядке, то вы можете отметить, насколько часто ваши соски становятся твердыми.
Возбуждение. Это самый проверенный способ проверить свои соски на восприимчивость. При сильном возбуждении практически каждый может увидеть, как буквально на глазах соски превращаются в торчащие бугорки.
Болезнь. Повышение температуры тела также провоцирует затвердевание сосков. Если при простуде вы внезапно заметили, как напряглись соски – не пугайтесь, это естественно.
Беременность. Интересное положение – это гарантированная причина твердости сосков. В такой период грудь становится более восприимчивой к любым прикосновениям и очень часто находится в возбужденном состоянии.
Но не стоит думать, что данная функция организма – это целиком женская прерогатива. Мужчины тоже могут похвастаться такой реакцией в некоторых случаях:
При половом созревании. В этот момент мальчики постепенно превращаются в настоящих парней, поэтому нет ничего удивительного в том, что все их тело остро реагирует на эти изменения.
При опьянении. Принимая дозу горячительных напитков, мужчина должен быть готовым к тому, что его соски могут затвердеть.
Сексуальное желание. Сильный пол тоже при возбуждении чувствует, насколько твердыми становятся соски. Хотя такое явление наблюдается далеко не у всех парней.
Соски – это неотъемлемая часть человеческого организма. Женские соски вызывают интерес, они привлекательны и становятся предметом сексуальных фантазий. Мужские – всего лишь необходимый элемент, чтобы тело выглядело естественно. Кроме того, этот орган может стать инструментом к самым сладостным оргазмам, ведь многие люди очень чувствительны, поэтому испытывают удовольствие от стимуляции груди.
Интересные соски
Как известно, каждый человек индивидуален и неповторим. Поэтому и грудь, и соски могут существенно отличаться у некоторых представителей как слабого, так и сильного пола. К примеру, они могут иметь абсолютно любые естественные для человеческой кожи оттенки. Даже угольно черными, как некоторых чернокожих парней и девушек. При этом стоит очень внимательно следить за тем, чтобы цвет соска был равномерным. Появление сыпи, трещин и раздражения – сигнал того, что в вашем организме что-то не так, и нужно срочно обратиться к специалисту.
Кроме того, иногда природа дает сбой и у человека вместо двух сосков появляется еще один. Такое явление называется полителия и обычно не приносит особого дискомфорта. Обычно третий сосок располагается на торсе, однако истории известен случай, когда сосок появился прямо на ступне. А еще существовал мужчина, у которого было сразу семь сосков. Уж он-то точно интересовался, почему твердеют соски и как с этим справится.
Грудь человека – это не просто орган или объект для восхищения в случае, если речь идет о женщинах. Это еще и индикатор вашего здоровья. Необходимо внимательно и бережно относиться к груди, следя за ее изменениями и проверяя соски на необычные высыпания.
Ведь даже если вам кажется, что ничего страшного в этом нет, это еще не означает, что проблема отсутствует. Рак груди – это серьезное заболевание, которому безразличен пол человека. Оно может появляться у мужчин и женщин вне зависимости от возраста и национальности. Поэтому чем раньше вы обратите внимание на тревожные сигналы, тем больше вероятность того, что вы сможете справиться с неприятностями и сохранить здоровье.
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