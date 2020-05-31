Почему соски твердеют – основные причины женской особенности

Алексей Вольцев

Ученные во всем мире разгадывают загадки, которые преподносит человеческое тело. Сложная система сосудов, вен и артерий, необычные способы саморегуляции и волнующая реакция на раздражители – именно таким представляется пытливым умам организм человека. И как бы не был силен научный интерес, это не отменяет того факта, что многие исследования имеют крайне интимную тематику. В частности, многие люди до сих пор не знают, почему соски твердеют. Кажется, что это такая естественная мелочь, но, тем не менее, даже она может вызывать массу догадок.

Твердеют ли соски только у женщин? Какие факторы могут повлиять на этот процесс? Можно ли сделать так, чтобы они никогда не твердели? И для чего вообще нужна эта функция организма. Ответив на эти вопросы, можно уменьшить количество тайн о теле человека на одну единицу.

История груди

Самые забавные догадки по поводу назначения груди были сделаны в далеком прошлом. Так врач Анри де Мондевиль в далеком 1300 году сделал выводы, в которых раскрыл причину нахождения груди именно на том месте, где она располагается у всех. Он предположил, что грудь может согревать сердце и позволяет всем женщинам сохранять силу в брюшной области. Кроме того, так ее лучше видно, что, несомненно объясняет местоположение. Еще более неординарным было объяснение Асти Купера, предположившего, что грудь необходима бедным женщинам, чтобы защищать от сильных ударов в драках. Конечно, ни одно из объяснений не имеет ничего общего с реальностью.

Строение самой груди уже давно ни для кого не секрет. Основная ее часть – жировая ткань, которая делает грудь полной. Связки Купера поддерживают ее и придают форму. Стоит отметить, что она может быть разно не только среди разных людей, но и между собой – груди не всегда имеют одинаковый размер. Молочные дольки и протоки отвечают за выработку и доставку молока к соску.

Мужские соски – точная копия женских. Они имеют те же параметры, хоть и не вырабатывают молоко. По сути, соски для мужчин – это рудиментарный орган, который никак им не нужен. Причина, по которой в ходе эволюции мужчины не избавились от сосков – отсутствие приоритета. Они не несут пользы, но и никак не мешают полноценной жизни.

Сосочная механика

Многие люди до сих пор теряются в догадках, почему твердеют соски. Самая распространенная ошибка, которая вводит всех в заблуждение – затвердевание сосков вызвано приливом крови. Эдакая эрекция, только не у гениталий, а у груди. Однако давно доказано, что это на самом деле вовсе не так. Затвердевание происходит из-за мышечных волокон, которые в ответ на раздражитель начинают сокращаться. Это и вызывает тот самый эффект острых бугорков, который так возбуждает многих парней.

Но секс – это далеко не единственная ситуация, когда соски становятся твердыми. Спровоцировать такое «поведение» может практически все, что угодно: сильный холод, неудобная и тесная одежда. Существуют люди, у которых соски вообще никогда не твердеют. Это может быть вызвано особой формой – перевернутыми сосками. В этом случае можно использовать специальные формирователи, хотя на сексуальную жизнь отсутствие твердых сосков никак не влияет.

Список причин, по которым соски твердеют у женщин

Стресс. Да, грудь тоже восприимчива к переменам в жизни своей обладательницы. Если девушка долгое время находится в постоянном напряжении, то результат на лицо – соски становятся сами по себе твердыми. Все потому, что в груди очень много нервных окончаний, которые отвечают за такую реакцию.Гормоны. Небольшие изменения в гормональном плане не могут обойтись без физиологических перемен. Если ваши гормоны не в порядке, то вы можете отметить, насколько часто ваши соски становятся твердыми.Возбуждение. Это самый проверенный способ проверить свои соски на восприимчивость. При сильном возбуждении практически каждый может увидеть, как буквально на глазах соски превращаются в торчащие бугорки.Болезнь. Повышение температуры тела также провоцирует затвердевание сосков. Если при простуде вы внезапно заметили, как напряглись соски – не пугайтесь, это естественно.Беременность. Интересное положение – это гарантированная причина твердости сосков. В такой период грудь становится более восприимчивой к любым прикосновениям и очень часто находится в возбужденном состоянии.

Но не стоит думать, что данная функция организма – это целиком женская прерогатива. Мужчины тоже могут похвастаться такой реакцией в некоторых случаях:

При половом созревании. В этот момент мальчики постепенно превращаются в настоящих парней, поэтому нет ничего удивительного в том, что все их тело остро реагирует на эти изменения.При опьянении. Принимая дозу горячительных напитков, мужчина должен быть готовым к тому, что его соски могут затвердеть.Сексуальное желание. Сильный пол тоже при возбуждении чувствует, насколько твердыми становятся соски. Хотя такое явление наблюдается далеко не у всех парней.

Соски – это неотъемлемая часть человеческого организма. Женские соски вызывают интерес, они привлекательны и становятся предметом сексуальных фантазий. Мужские – всего лишь необходимый элемент, чтобы тело выглядело естественно. Кроме того, этот орган может стать инструментом к самым сладостным оргазмам, ведь многие люди очень чувствительны, поэтому испытывают удовольствие от стимуляции груди.

Интересные соски

Как известно, каждый человек индивидуален и неповторим. Поэтому и грудь, и соски могут существенно отличаться у некоторых представителей как слабого, так и сильного пола. К примеру, они могут иметь абсолютно любые естественные для человеческой кожи оттенки. Даже угольно черными, как некоторых чернокожих парней и девушек. При этом стоит очень внимательно следить за тем, чтобы цвет соска был равномерным. Появление сыпи, трещин и раздражения – сигнал того, что в вашем организме что-то не так, и нужно срочно обратиться к специалисту.

Кроме того, иногда природа дает сбой и у человека вместо двух сосков появляется еще один. Такое явление называется полителия и обычно не приносит особого дискомфорта. Обычно третий сосок располагается на торсе, однако истории известен случай, когда сосок появился прямо на ступне. А еще существовал мужчина, у которого было сразу семь сосков. Уж он-то точно интересовался, почему твердеют соски и как с этим справится.

Грудь человека – это не просто орган или объект для восхищения в случае, если речь идет о женщинах. Это еще и индикатор вашего здоровья. Необходимо внимательно и бережно относиться к груди, следя за ее изменениями и проверяя соски на необычные высыпания.

Ведь даже если вам кажется, что ничего страшного в этом нет, это еще не означает, что проблема отсутствует. Рак груди – это серьезное заболевание, которому безразличен пол человека. Оно может появляться у мужчин и женщин вне зависимости от возраста и национальности. Поэтому чем раньше вы обратите внимание на тревожные сигналы, тем больше вероятность того, что вы сможете справиться с неприятностями и сохранить здоровье.

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