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Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней

Почему у Украины получилось: наконец-то США заработают на ней
© РИА Новости / Александр ДемьянчукПерейти в фотобанкДенежная купюра долларов США и монета гривны Украины. Архивное фото
Сергей ЛевченкоВсе материалы

На днях после четырехмесячных раздумий президент Украины Зеленский подписал принятый Верховной радой еще 16 января закон с длинным и имеющим мало общего с содержанием названием: "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве".

На самом деле закон пронизан лоббистскими положениями и нормами, создающими чудесную коррупционную среду, о которой "папередники" нынешних налоговиков могли только мечтать. И уж точно вступающий в силу закон сделает еще менее благоприятной общую бизнес-среду в стране. Но вот "соросята" и представители транснациональных компаний празднуют победу.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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