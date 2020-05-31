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Почитай это, если ты регулярно проверяешь телефон партнера

Почитай это, если ты регулярно проверяешь телефон партнера

Век технологий. Пользователи смартфонов проводят сутки напролет, уткнувшись носами в огромные экраны своих гаджетов.


Личные переписки, данные банковских карт, планы и цели на месяцы вперед – наши телефоны знают о нас больше, чем кто-либо другой.

Вопрос конфиденциальности и сохранения данных стоит особенно остро.

Принято считать, что простые смертные, не являющиеся ни знаменитостями, ни миллиардерами, находятся вне опасности, мол, кому там могут понадобиться мои личные данные!

И эта беспечность играет с людьми злую шутку – согласно недавнему исследованию, многие из нас не считают нужным оставлять за своим партнером право на конфиденциальность.

Доверяй, но проверяй

Недавнее исследование проливает свет на эту ситуацию. В опросе 3000 случайных американцев и 1500 обычных офисных работников более половины (около 60%) респондентов признались в том, что регулярно копаются в телефонах своих партнеров без их ведома.


Смекаете? Если вы хотите, чтобы ваши личные данные остались личными, установите на телефон пароль, пин-код, разблокировку отпечатком пальца и т.д. Даже если вы – образец верности и честности, наверняка в вашем телефоне есть нечто такое, чего вы бы не хотели показывать своей второй половине.

Идем дальше. Около 80% респондентов признались, что хотя бы раз в жизни читали переписки своего партнера или копались в галерее.

Не забываем и про другие маленькие грешки – около 63% обязательно постараются незаметно взглянуть на экран телефона партнера, если ему придет уведомление о новом сообщении. А 64% и вовсе не скрывают тот факт, что телефон своей половинки они шерстят постоянно.

Знаете, что самое интересное? Больше половины опрошенных не позволяют «Луне своей жизни» заглядывать в свой телефон. Немного несправедливо, не правда ли? Мы читаем чужие сообщение, листаем чужие фотографии, мотивируя это тем, что мы «беспокоимся и хотим удостовериться, что все в порядке». А сами ставим на свои смартфоны пароли и не оставляем гаджеты без присмотра.

Приватность – это утопия.

Или нет?

Современные проблемы требуют современных решений.

Технически подкованная молодежь отдает предпочтение более безопасным и защищенным платформам.

Современное поколение в полной мере ощутило ответственность, которую на нас возлагают соцсети, и информация, которой мы в них делимся. Потому-то нам так полюбились Снэпчаты, приватные аккаунты в Инстаграме и другие фишечки.

Мораль сей басни такова: о своей безопасности вам придется думать самим. Даже если ваши данные не достанутся хакерам, они могут попасть в руки вашей очень любопытной второй половинки.

P.S. Восемь из десяти американцев признались, что заглядывают в чужие ноутбуки, находясь в общественных местах.

Что ж, по крайней мере честно!

# Интересное
По материалам: intrigue

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