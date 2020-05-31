Под Киевом пропавшего ребенка нашли мертвым на заброшенной ферме

Лидия Мартынова

Полиция Киевской области обнаружила тело 13-летнего киевлянина, который недавно пропал без вести. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Вартові еспресо».

«Тело мальчика нашли ночью под завалами кирпича на территории местного недействующего полуразвалившегося животного комплекса», — говорится в сообщении.

Родители вместе со своим ребенком приехали из столицы в дачный дом в селе Гребни Кагарлыцкого района Киевской области.

«Мальчик ушел гулять в 16:30 и не вернулся. Мать и отец сначала искали ребенка самостоятельно и только в 22:00 обратились за помощью в полицию», — сообщили «Вартові еспресо».

В поисках школьника были задействованы личный состав местной полиции, ювенальные полицейские, общественность. На месте происшествия работала криминалистическая лаборатория. Тело погибшего ребенка направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Как писали «ФАКТЫ», недавно на Волыни от удара током погиб 16-летний подросток, который влез на 10-метровую электроопору ради эффектного фото.