Полный гид по контрацепции: способы, которые пригодятся всем

Анастасия Иванова

Ассоциация планирования семьи в Великобритании предупреждает: до 90 % сексуально активных женщин могут забеременеть в первые же 12 месяцев, если они не будут использовать контрацепцию. Зачатие может произойти при любом незащищенном половом акте — включая и первый секс в жизни.

Сегодня поговорим об основных способах контрацепции, которые помогут избежать нежелательной беременности.

Группа барьерных методов

Данные способы препятствуют встрече сперматозоидов и яйцеклетки. В первую очередь, к этой категории относится самый обычный презерватив. Он защищает от ЗППП и нежелательной беременности.

Кстати, как мужской, так и женский презерватив — это один из самых надежных средств защиты от венерических болезней. Согласно данным американского Центра по Контролю и профилактике заболеваний, при правильном использовании мужские презервативы дают 80 % гарантии защиты от нежелательной беременности и инфекций.

Используйте презервативы правильно:

Выберите соответствующий размер.Поместите презерватив на головку эрегированного пениса.Зажмите кончик презерватива, чтобы удалить воздух.Разверните презерватив вниз вдоль члена, стараясь его не порвать.По завершении полового акта придерживайте презерватив у основания, прежде чем вытащить член из влагалища.Снимите презерватив и утилизируйте его. Никогда не используйте кондом повторно.При использовании лубриканта убедитесь, что он совместим с типом используемого презерватива. Например, изделия из латекса совместимы только со смазками на водной основе.

Еще один тип презервативов — женские. Они могут использоваться вместо мужских (но никогда не вместе с ними). Согласно статистическим данным, эффективность женских презервативов против нежелательной беременности составляет порядка 79 %.

Диафрагмальные (цервикальные) колпачки

Колпачок помещается внутрь влагалища за несколько часов до предполагаемого полового акта. Удалить его можно не ранее, чем через 24 часа. Важно перед использованием наносить на него спермицидный препарат.

Эффективность диафрагмального колпачка составляет до 90 %. Однако колпачки не защищают от ЗППП.

Противозачаточная губка

Обычно изготавливается из полиуретана и содержит спермицидное вещество. Губка помещается глубоко во влагалище, и таким образом блокирует вход в матку.

При самостоятельном использовании губки эффективны на 76- 88 %. Однако их применение совместно с презервативом дополнительно снижает риск нежелательной беременности и ЗППП.

Спермицидные свечи

Содержат химические вещества, инактивирующие сперму. Свечи доступны для покупки без рецепта и используются вместе с другими формами барьерной контрацепции (любыми, кроме губки).

При самостоятельном применении спермициды вводят во влагалище не менее чем за 10 минут до полового акта. Время его действия составляет обычно не более 60 минут. Эффективность против нежелательной беременности — порядка 71 %.

Гормональный метод

Таблетки, которые воздействуют на гормональный фон женщины, предотвращают зачатие и подавляют овуляцию. Данный вид контрацепции, естественно, никаким образом не может защитить от ЗППП. Большая часть гормональных контрацептивов доступны только по рецепту врача.

Гормональные препараты эффективны практически на 95 %, если принимать их по назначению врача и согласно всем его указаниям. Обычно таблетки выпускаются в 2 видах:

Противозачаточные пластыри

Комбинированные препараты, содержащие эстроген и прогестин. Их следует принимать ежедневно, согласно инструкции.Мини-таблетки, содержащие только прогестин. Их необходимо также принимать в одно и то же время каждый день. Данные препараты могут воздействовать на менструальный цикл, отодвигая его.

Согласно статистическим данным, противозачаточные патчи эффективны на 99 % при правильном использовании. На практике обычно их эффективность приближается к 90 %.

Пластыри помещаются на ягодицы, область живота или верхнюю часть руки. Их необходимо носить в течение 3-х недель, а затем на 1 неделю пластырь удаляется с целью обеспечения менструации.

Инъекции

Одна из самых популярных контрацептивных инъекций носит название Депо-Провера. Она назначается врачом 1 раз в 12 недель. Согласно исследованиям, при своевременном введении препарата его эффективность составляет до 90 %. Если женщина планирует беременность, ей может потребоваться до 10 месяцев восстановления, чтобы восстановить фертильность.

Прочие типы

К остальным методам контрацепции относят внутриматочные спирали, влагалищные кольца Нова-Ринг, прогестиновые имплантаты, естественное планирование семьи, а также экстренную контрацепцию.

Перед применением любого из описанных в статье средств необходима консультация специалиста.

Гид по контрацепции: чем и как предохраняться