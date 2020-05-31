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Попова описала выход России из режима ограничений

Попова описала выход России из режима ограниченийФото: Gettyimages

Глава Роспотребнадзора Анна Попова описала выход России из режима ограничений, заявив, что одновременно снять меры со всех регионов не получится. Об этом в воскресенье, 31 мая, она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24», передает РИА Новости.

По словам Поповой, все регионы будут реализовывать план по снятию ограничений по-разному, в зависимости от статистики зараженных и вылечившихся, а также уровня опасности повторной вспышки коронавирусной инфекции.

«Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным. Сегодня у нас определенное количество субъектов на первом этапе, определенное количество — гораздо меньшее, конечно, — на втором, но динамика есть, процесс идет, он позитивен», — заявила глава Роспотребнадзора.

Попова также сказала, что количество регионов с положительной статистикой, то есть тех, в которых выявляется меньше зараженных и больше выздоровевших, становится больше. По ее мнению, это важный знак успешного прохождения эпидемии коронавируса.

По состоянию на 31 мая, в России выявлено 9268 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных за все время пандемии превысило 400 тысяч. Число вылечившихся увеличилось на 4,4 тысячи и достигло 171,8 тысячи.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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