Посещение спортзала помогает пережить расставание?

Анастасия Иванова

Первые недели после расставания с любимым человеком определяют все ваше ближайшее будущее. Согласны, что большинство людей после болезненного разрыва думают о посещении спортзала в последнюю очередь.

Деньги, отложенные на покупку абонемента, стремительно улетают на алкоголь, еду и вечеринки.

Пришло время сменить тактику.

Целительная сила спорта

Отведите себе пару дней, недель или месяцев на то, чтобы как следует настрадаться. Жалейте себя как в последний раз.

Ибо потом на жалость к себе у вас не останется времени.

Запишитесь в ближайший спортзал и поставьте себе конкретную цель. Определитесь с тем, каких результатов вы хотите достичь. Установите дедлайн. «К первому числу следующего месяца я хочу похудеть на четыре килограмма!» – как вариант. Важный момент: и цель, и сроки должны быть четко установлены. Во-первых, куда проще достичь желаемого, когда ты знаешь, чего хочешь. Во-вторых, надвигающийся дедлайн мотивирует лучше любого тренера. Назначьте себе вознаграждение. Можете поспорить с лучшим другом и заняться самосовершенствованием вместе.

Как спорт поможет вам справиться с разбитым сердцем?

В одну реку дважды не войти. Но мало кого это останавливает. Справедливости ради стоит заметить, что порой воссоединение с бывшим партнером оказывается весьма мудрым решением. Когда это работает? Когда оба партнера прорабатывают свои комплексы, осознают свои ошибки и меняются в лучшую сторону. Для того, чтобы ваш экс-партнер снова захотел с вами быть, вы должны измениться. Внешне и внутренне.Физические нагрузки заставляют вас отвлечься от увязания в собственных мыслях. Вы вынуждены находиться в моменте здесь и сейчас – чувствовать свои мышцы, считать подходы и следить за дыханием.Самооценка ползет вверх. Вы становитесь сильнее и выносливее, одежда сидит лучше, а отражение в зеркале вызывает довольную улыбку. Хотите по-настоящему полюбить себя? Станьте лучшей версией себя самого.Эндорфины. Физические нагрузки повышают концентрацию самых радостных и счастливых гормонов. А это как раз то, что нам сейчас необходимо.

Главное – начать. Не придумывайте себе отговорки. Нет денег на фирменные спортивные шмотки? Доставайте из шкафа футболку, спортивные штаны и поднимайте свою печальную задницу.

Поначалу вам будет тяжело. Вам будет казаться, что вы стараетесь зря. Но как только вы увидите первые результаты, услышите первую порцию комплиментов и научитесь любить это чувство приятной усталости, вы поймете, почему весь мир сейчас двинулся на здоровом образе жизни.