Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Правда ли что женщины переносят расставание легче, чем мужчины?

Правда ли что женщины переносят расставание легче, чем мужчины?

Знаете что? Оказывается, мужчины относятся к своим бывшим с большей нежностью, чем это делают женщины. Эта информация была опубликована в журнале Social Psychology and Personality Science.


Действительно ли женщины так злопамятны?

Неожиданно

Удивлены? Не меньшим сюрпризом это открытие стало и для самих участников исследования. Лишь 24% были уверены в том, что мужчины склонны относиться к экс-партнерам с большей теплотой, чем женщины. Сами исследователи полагали, что никакой разницы между полами не будет.

Чтобы прийти к этому результату, исследователи привлекли 295 человек, которые были в гетеросексуальных отношениях в течение по крайней мере четырех месяцев и расстались со своим партнером в течение последних пяти лет. Затем участники оценили по 18-балльной шкале свои чувства к бывшему партнеру. Им предлагалось оценить, насколько они согласны с такими утверждениями, как “у моего бывшего партнера много положительных черт”, “я избегаю прикасаться к своему бывшему партнеру” и “когда я думаю о своем бывшем партнере, я злюсь.”

И исследователи обнаружили, что мужчины, как правило, имеют более позитивное отношение к «бывшим», чем женщины.


В следующем исследовании были задействованы 612 человек. Им задавали вопросы касаемо их отношений и причин, которые привели к разрыву.

Выяснилось, что мужчины получали в своих предыдущих отношениях больше эмоциональной поддержки, чем женщины. Кроме того, они больше экспериментировали во всем, что касается связей на стороне. Исследователи пришли к выводу, что мужчины испытывают к бывшим теплые чувства потому, что им не хватает той эмоциональной поддержки, а кроме того, они надеются, что случайная встреча после расставания может привести к связи на одну ночь.

“Не исключено, что мужчины более открыты для общения с бывшими потому, что они в принципе более открыты для интимных отношений», — говорит Урсула Атенштедт, профессор социальной психологии в Университете Граца в Австрии, ­– Но также может быть, что они просто скучают по человеку, который хорошо поддерживал их во время отношений, и поэтому ценят дружбу и общение с бывшими.”

Что касается женщин, то им в некотором смысле проще пережить разрыв отношений. Как минимум потому, что они обращаются за поддержкой к подругам. А как переживают расставание мужчины? Нагружают себя работой и отправляются в путешествие по барам. Так себе стратегия, согласитесь.

Кроме того, мужчины зачастую не имеют ни малейшего представления о том, почему союз распался. А вот женщины склонны все анализировать, а потому они быстро находят пару-тройку объяснений случившегося. И успевают найти виноватого.

Догадались, кого?

# Интересное
По материалам: intrigue

Последние новости

Из Австралии на родину вернулись 14 россиян
Из Австралии на родину вернулись 14 россиян
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий
В США во время массовых беспорядков погиб протестующий
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора коллектива два миллиона рублей
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора коллектива два
Украинские силовики вторые сутки «молчат» после наглых провокаций
Украинские силовики вторые сутки «молчат» после наглых провокаций
В Алеппо восстановили мыловаренный завод
В Алеппо восстановили мыловаренный завод
Роднина похвалила спортсменов, которые "не вякали" из-за коронавируса в отличие от бизнеса
Роднина похвалила спортсменов, которые "не вякали" из-за коронавируса
Как научиться медитировать: почему это не так сложно, как кажется
Как научиться медитировать: почему это не так сложно, как кажется
Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
Бензин в Венесуэле, самый дешевый в мире, подорожает с первого июня
Российский врач рассказал о главной причине зависимости от никотина
Российский врач рассказал о главной причине зависимости от никотина
Казахстан преодолеет кризис легче, чем Россия — эксперт
Казахстан преодолеет кризис легче, чем Россия — эксперт
Рита Дакота планирует усыновить ребенка: "Всегда об этом мечтала"
Рита Дакота планирует усыновить ребенка: "Всегда об этом мечтала"
Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в Сети
Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в

Топ на сегодня

Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис
Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис
Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку отходов
Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку
В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19
В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19
В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19
В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19
Разбой в Красноярске: Преступники расстреляли инкассаторов — видео
Разбой в Красноярске: Преступники расстреляли инкассаторов — видео

Еще по теме

Психологи научились предсказывать измены
Ученые рассказали, какие женщины привлекательнее всего
Люди с черепно-мозговой травмой с большей вероятностью попадут в тюрьму
Насыщенная интимная жизнь толкает людей к измене