Правда ли что женщины переносят расставание легче, чем мужчины?

Алексей Вольцев

Знаете что? Оказывается, мужчины относятся к своим бывшим с большей нежностью, чем это делают женщины. Эта информация была опубликована в журнале Social Psychology and Personality Science.

Действительно ли женщины так злопамятны?

Неожиданно

Удивлены? Не меньшим сюрпризом это открытие стало и для самих участников исследования. Лишь 24% были уверены в том, что мужчины склонны относиться к экс-партнерам с большей теплотой, чем женщины. Сами исследователи полагали, что никакой разницы между полами не будет.

Чтобы прийти к этому результату, исследователи привлекли 295 человек, которые были в гетеросексуальных отношениях в течение по крайней мере четырех месяцев и расстались со своим партнером в течение последних пяти лет. Затем участники оценили по 18-балльной шкале свои чувства к бывшему партнеру. Им предлагалось оценить, насколько они согласны с такими утверждениями, как “у моего бывшего партнера много положительных черт”, “я избегаю прикасаться к своему бывшему партнеру” и “когда я думаю о своем бывшем партнере, я злюсь.”

И исследователи обнаружили, что мужчины, как правило, имеют более позитивное отношение к «бывшим», чем женщины.

В следующем исследовании были задействованы 612 человек. Им задавали вопросы касаемо их отношений и причин, которые привели к разрыву.

Выяснилось, что мужчины получали в своих предыдущих отношениях больше эмоциональной поддержки, чем женщины. Кроме того, они больше экспериментировали во всем, что касается связей на стороне. Исследователи пришли к выводу, что мужчины испытывают к бывшим теплые чувства потому, что им не хватает той эмоциональной поддержки, а кроме того, они надеются, что случайная встреча после расставания может привести к связи на одну ночь.

“Не исключено, что мужчины более открыты для общения с бывшими потому, что они в принципе более открыты для интимных отношений», — говорит Урсула Атенштедт, профессор социальной психологии в Университете Граца в Австрии, ­– Но также может быть, что они просто скучают по человеку, который хорошо поддерживал их во время отношений, и поэтому ценят дружбу и общение с бывшими.”

Что касается женщин, то им в некотором смысле проще пережить разрыв отношений. Как минимум потому, что они обращаются за поддержкой к подругам. А как переживают расставание мужчины? Нагружают себя работой и отправляются в путешествие по барам. Так себе стратегия, согласитесь.

Кроме того, мужчины зачастую не имеют ни малейшего представления о том, почему союз распался. А вот женщины склонны все анализировать, а потому они быстро находят пару-тройку объяснений случившегося. И успевают найти виноватого.

Догадались, кого?