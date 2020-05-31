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Председатель Мосгордумы за год задекларировал почти 2 миллиарда рублей

Председатель Мосгордумы за год задекларировал почти 2 миллиарда рублей
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заработал за 2019 год около 2 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Декларация о доходах размещена на сайте думы среди сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

Общая сумма годового дохода Шапошникова составляет более 1,95 миллиарда рублей.


сообщало, что появилась декларация Зеленского за 2019 год.
# Политика
По материалам: ria.ru

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