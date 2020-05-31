Председатель Мосгордумы за год задекларировал почти 2 миллиарда рублей
Сегодня, 02:56 Влада Некрасова
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заработал за 2019 год около 2 миллиардов рублей, передает РИА Новости.
Декларация о доходах размещена на сайте думы среди сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.
Общая сумма годового дохода Шапошникова составляет более 1,95 миллиарда рублей.
сообщало, что появилась декларация Зеленского за 2019 год.
По материалам: ria.ru