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Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной» аудитории

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной» аудиторииВалерия и Иосиф ПригожинКадр: @valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил слова своей жены, певицы Валерии (Аллы Перфиловой) о «дебильной» аудитории. Об этом он рассказал в комментарии Пятому каналу.

Он опроверг информацию о том, что певица выразилась подобным образом о подписчиках. «Она ничего не говорила, поэтому комментировать ничего не хочет. Она сказала, что не может позволить себе в определенное время вот эти все дебильные штучки, которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и все», — заявил продюсер.

Пригожин призвал представить, как это будет выглядеть, если «вы сейчас будете там наряду с маленькими детьми паясничать». По его словам, такие действия будут смотреться смешно. «Вот что она сказала», — резюмировал муж Валерии.

Валерия рассказала о «дебильной» аудитории во время телефонного разговора с коллегой Анитой Цой, которая стала участницей YouTube-шоу Comment Out. Цой выпало задание позвонить российской исполнительнице и предложить провести прямой эфир в социальной сети, подготовив различные челленджи. Валерия отказалась и назвала один из предложенных челленджей «каким-то трешем».

«Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала. (...) Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато», — сказала артистка.

Позднее пользователи спросили Валерию, почему она оскорбила своих поклонников. Певица ответила, что речь шла не о ее аудитории, а той, «которая глотает тупой контент».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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