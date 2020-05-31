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Пригожин отреагировал на отправку его семье гуманитарной помощи из «Доширака»

Пригожин отреагировал на отправку его семье гуманитарной помощи из «Доширака»Иосиф ПригожинКадр: @prigozhin_iosif

Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на отправку ему и его жене, певице Валерии (Алле Перфиловой) гуманитарной помощи из лапши быстрого приготовления «Доширак». Об этом он рассказал в комментарии Пятому каналу.

30 мая подобную помощь отправила партия «Коммунисты России» после жалобы продюсера на бедственное положение артистов. В партии предложили «простой и действенный способ не умереть с голоду». Так, Пригожину посоветовали пойти работать на завод или на стройку, а его жене — стать уборщицей.

Продюсер счел подобный поступок «очередной провокацией». Он признался, что не слышал об отправке ему «гуманитарной помощи» и не понимает, о чем идет речь.

Пригожин посетовал, что оказался крайним в истории о снижении доходов представителей шоу-бизнеса, высказавшись в защиту музыкантов. Он добавил, что не отказывается от своих слов о бедственном положении артистов, отметив, что ни к кому за гуманитарной помощью не ходил и ни у кого ничего не просил.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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