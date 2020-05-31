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Пригожин заявил, что Шнуров переоценивает важность своей персоны

Пригожин заявил, что Шнуров переоценивает важность своей персоны

Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал открытую публикацию его переписки с шоуменом Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал в своей беседе во время интервью на радиостанции «Говорит Москва».

Пригожин заявил, что лидер группировки «Ленинград» переоценивает важность своей персоны.

, - отметил продюсер.

По словам Пригожина, Шнуров опубликовал личную переписку, что является очень подлым поступком. Продюсер считает: безнаказанность и беспринципность могут привести к революции. Именно эти составляющие порождают злобу, гнев во время пандемии коронавируса.

Иосиф Пригожин также добавил, что ему все равно какие оскорбительные высказывания о нем пишут. По его мнению, он не должен отчитываться перед такими людьми. Вся информация есть в соответствующих органах: сколько и когда он заработал в это непростое время. Продюсер отметил, что писал о молодых артистах, которые не успели еще стать популярными.

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым разгорелся после речей продюсера о том, как нелегко живется представителям шоубизнеса во время пандемии. В свою очередь, лидер группировки «Ленинград» опубликовал в социальной сети Instagram стихи, в которых назвал известного продюсера цирковым заступником.

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По материалам: u-f.ru

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