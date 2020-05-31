Признаки бесперспективных отношений

Лидия Мартынова

Жизнь, к сожалению, не дает никаких гарантий. Лучшие друзья становятся друг другу чужими, крепкие браки рушатся, а молоко становится кислым раньше назначенного срока. Это – правила игры, которые нужно принять.

Общность интересов, сильное физическое влечение и единение душ – это самые известные признаки перспективных отношений. А что насчет бесперспективных отношений? Можно ли как-то еще на берегу понять, что ваш союз обречен?

Можно. Внимательно прочитайте эту статью и проанализируйте ваши отношения с партнером. Возможно, вы и сами давно догадывались о том, что творится что-то неладное?

Подавление

Разрешение конфликта невозможно без здорового компромисса. Но не стоит путать такие понятия как «компромисс» и «подавление». Если ради того чтобы сохранить мир в паре, вам приходится отказываться от всего, что вам дорого и подавлять свои истинные желания, можно ли назвать это компромиссом?

Почему рядом с этим человеком у вас не получается быть собой? Почему вам постоянно приходиться подстраиваться и пересиливать себя? И еще более важный вопрос – как долго вы намерены это терпеть?

Сокрытие

Вы боитесь рассказывать правду о ваших отношениях кому-либо. Вы уклоняетесь от расспросов семьи и друзей. Вас преследует страх осуждения. Утаить, приукрасить, приуменьшить, солгать. Вы готовы пойти на что угодно, чтобы защитить партнера. Защитить… от чего?

Ваш партнер не должен нравится абсолютно всем. Но почему вы так боитесь, что правда о вашем парне или вашей девушке так не понравится вашим родителям или лучшим друзьям? Дело в них? Или же вы и сами в глубине души понимаете, что ваши отношения не совсем здоровы?

Извинения

Вы постоянно извиняетесь. За что угодно. Друзья это тоже подметили и обратили на это ваше внимание. «Прости за мой внешний вид», «прости, я не в настроении сегодня», «я так не считаю, прости».

Привычка постоянно извиняться – тревожный сигнал. Такая проблема характерна для жертв морального насилия, которых систематически загоняют в угол, заставляют сомневаться в собственной адекватности, отказываться от своих желаний и права на свободу воли. Посмотрите на вашего партнера, не он ли навязал вам этот комплекс неполноценности?

Бюджет

У вас слишком разное отношение к финансовым вопросам. Даже если у вас с деньгами полный порядок, резкое расхождение во взглядах может стать серьезной проблемой в будущем. Стоит ли говорить о том, что пары со средним достатком просто обречены постоянно изводить друг друга скандалами на этой почве?

Как зарабатывать деньги? Как их тратить? Откладывать? Какую сумму и где? Если один из вас предпочитает жить одним днем и не скупится на развлечения, а другой уже рассчитал все свои доходы вплоть до пенсии, проблемы неминуемы. Одному из вас придется пойти на уступки. Вы готовы к этому? А ваш партнер?

Рост

Вы должны вдохновлять друг друга на новые свершения и рост. Это касается и внешности, и карьеры, и будущего. Как с этим обстоит дело в бесперспективных отношениях? Партнер не вдохновляет вас заботиться о своем весе и здоровье, носить красивые вещи и выглядеть сексуально. Точно так же он не вызывает желания пробовать в постели что-то новое, готовить что-нибудь вкусненькое или пытаться заработать побольше. У вас нет никакого стимула впечатлять и удивлять – кажется, что человек не стоит таких усилий. Вы живете под девизом «И так все сойдет!»

«Ну, мы просто живем в стабильности, что такого??»

Хм, да в общем-то ничего. Но позвольте открыть вам секрет: стабильности не существует. Вы либо развиваетесь, либо деградируете.

Еще один тревожный сигнал – вы понимаете, что именно эти отношения тянут вас на дно. До встречи с этим человеком вы были полны сил и энергии и постоянно к чему-то стремились. А сейчас от былого огня остался лишь легкий дымок.

Изможденность

Отношения – это вам не только страстные ночи, ужины в красивых ресторанах и путешествия с красивыми фотографиями в Instagram. Отношения – это работа. Всего должно быть в меру – радость сменяет слезы, эгоизм перемежается с заботой, а работа с отдыхом. Это нормально. Нет идеальных людей, соответственно и нет идеальных отношений.

Но!

Когда отношения начинают напоминать бесконечный бег с препятствиями в виде ссор, конфликтов, истерик, скандалов и «расставаний навсегда», приходит время остановиться и хорошенько подумать. Есть ли во всем этом смысл? Разве люди вступают в отношения для того, чтобы страдать?

Прошлое

Невозможно построить здоровые крепкие отношения с человеком, который на это неспособен. Невозможно излечить от ревности патологического ревнивца, который постоянно пытается найти улики, подтверждающие вашу неверность. «Почему ты хранишь фотографии с бывшим(ой)? Тебе меня мало? А может чувства еще остались? А почему ты вчера пришел(ла) домой на полчаса позже обычного и с таким хорошим настроением, а??»

Бегите от человека, который постоянно тычет вас носом в незначительные ошибки прошлого. Не пытайтесь взвалить на себя непосильную ношу «исцеления» человека, который отравляет вам жизнь.

Кровать

Вы спите раздельно. У вас уже готов целый список оправданий: «он храпит», «она перетягивает все одеяло на себя», «мне тесно», «мне жарко» и т.д.

Большинство «неразрешимых проблем» не стоят даже того, чтобы о них говорить.

Лучше спросите у себя, почему вам так некомфортно спать рядом со своим (вроде как) любимым человеком? Если вас мучают кошмарные сны и бессонница, может, подсознание вам на что-то намекает?

Когда мы спим в обнимку с любимым человеком, мы успокаиваемся. Вдыхаем родной запах, чувствуем тепло и тревоги постепенно утихают.

Конечно, если человек любимый и отношения с ним здоровые. Понимаете, к чему мы клоним?

Оскорбления

Оскорбительные шутки – это не норма. Зачем встречаться с человеком, который постоянно пытается вас уколоть? Агрессия – это не всегда про физическое воздействие. Зачастую манипуляторы и абьюзеры предпочитают наносить удары вербально. Ведь очень легко выставить жертву виноватой: «Я не виноват в том, что ты шуток не понимаешь! Какая чувствительная! Ничего такого я не сказал. Тут не обижаться нужно, а стыдиться».

Любящий человек никогда не будет шутить на темы, являющиеся для вас болезненными. И если он действительно захочет помочь вам, например, сбросить вес, он найдет другой способ для того, чтобы вас смотивировать. «Я говорю, что ты жирная не для того, чтобы оскорбить. Просто я забочусь о тебе, хочу тебя смотивировать!»

Вина

Истина в вине. Вашей. Всегда. Чтобы ни произошло, виноваты всегда вы. Партнера уволили? Это все из-за напряженной обстановки дома, которую вы создаете! Партнер не может найти работу? А все вы-ы-ы-ы-ы!

Партнер словно застрял где-то в подростковом возрасте. Он не умеет признавать свои ошибки и брать на себя ответственность. Искать решение проблемы? Ни за что! Лучше пожаловаться на жизнь и всласть себя пожалеть.

Здоровые отношения – это упорный труд двух взрослых людей. Инфантильный человек на такой подвиг не способен. Вы готовы нести все на себе и вместо благодарности получать тычки и обвинения?

Тест

Можно ли превратить ваши бесперспективные отношения в перспективные?

Выберите один из вариантов ответа:

А) мы готовы обсуждать проблемы;

Б) мы готовы не только обсуждать проблемы, но и решать их;

В) мы не смогли обсудить статью, потому что устроили скандал, не успев ее дочитать; да и вообще мы не планируем что-то менять, будем продолжать и дальше жаловаться друг на друга своим друзьям и выносить друг другу мозг.

Результаты: если вы выбрали первый вариант, то у вас есть шансы, нужно лишь начать действовать; если вы отметили второй вариант, то у вас неплохие перспективы – вы два взрослых зрелых человека.

P.S. Ответов для варианта В) не будет, потому что вы все равно вряд ли начнете что-то делать, пока оба не повзрослеете. Или не доведете друг друга до нервного срыва.

8 признаков бесперспективных отношений