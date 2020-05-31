Продукты фирмы бывшего губернатора Кубани признаны опасными для жизни

Алексей Вольцев

В Ростове-на-Дону арбитражный суд оставил в силе решение краснодарского суда о признании опасной для жизни и здоровья продукции АО «Агрокомплекс имени Николая Ткачева». Это краснодарский агрохолдинг, принадлежащий семье Александра Ткачева — экс- губернатора Краснодарского края, бывшего главы Минсельхоза РФ, одного из крупнейших российских латифундистов. Николай Ткачев, чье имя носит агрохолдинг — отец Александра Ткачева.

Южным территориальным отделением Россельхознадзора в середине прошлого года было исследовано мясо птицы и свиные субпродукты, произведенные в головном подразделении фирмы Ткачева, расположенном в кубанском райцентре Выселки, на малой родине бывшего главы региона. Проверка выявила, что во время откармливания и перед убоем птицам и свиньям вводили препараты химического происхождения, что запрещено нормами Роспотребнадзора и торговыми соглашениями Таможенного союза. Как указано в судебных документах, в курином мясе обнаружен энрофлоксацин — препарат, применяемый в ветеринарии для лечения сальмонеллеза и стрептококкоза. Препарат вводился птице несмотря на то, что он рекомендован для лечения телят, ягнят, собак и кошек. В произведенных «Агрокомплексом» свиных субпродуктах эксперты Россельхознадзора нашли запрещенные в российском животноводстве препараты группы сульфаниламидов и триметоприм — ингибитор, применяемый для лечения мочеполовой системы.

«Допущенные АО „Агрокомплекс имени Н.И.Ткачева“ нарушения свидетельствуют о несоблюдении изготовителем требований технических регламентов к процессам производства (изготовления), пищевых продуктов, что повлекло выработку и выпуск в обращение пищевых продуктов, несоответствующих требованиям безопасности, что, в свою очередь, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей», — говорится в судебных документах.

На «Агрокомплекс имени Ткачева» был наложен штраф размером в 350 000 рублей.

В конце декабря 2019 года Россельхознадзор составил на фирму семьи экс- главы Кубани протокол о повторном опасном для здоровья и жизни людей нарушении технических требований при изготовлении пищевой продукции (часть 3 статьи 14.43. КоАП РФ). Наказание по этой статье для юрлиц составляет штраф до 1 млн. рублей, конфискацию оборудования и сырья и приостановку деятельности собственника на срок до трех месяцев. Арбитражный суд города Краснодара отклонил апелляцию от «Агрокомплекса имени Ткачева». После этого представители агрофирмы обратились в 15-й арбитражный суд Ростова-на-Дону, но попытка обжалования успеха для агрофирмы не имела.

В начале этого года на «Агрокомплекс имени Ткачева» подала в суд администрация Выселковского района — с требованием аннулировать аренду холдингом 50 га угодий в станице Крупской. Ранее «Агрокомплекс», испытывая нужду в живых деньгах, продал сельхозпредприятие «Труд» — крупное молочное хозяйство в Волосовском районе Ленинградской области, насчитывавшее на момент продажи более 1,5 тысяч голов крупного рогатого скота. Причиной продажи стала убыточность предприятия. В 2017 года при прибыли в 5,4 млн. рублей долги предприятия превысили 57 млн. рублей. Снизили рентабельность «Труда» удаленность от кубанских головных центров «Агрокомплекса» , а также регулярные несезонные снижения расценок на сырое молоко в Ленобласти и Северо-Западном федеральном округе.

По данным Forbes, в 2019 году «Агрокомплекс» терпел убытки на фоне собственной неимоверно высокой кредиторской задолженности. Forbes выявил, что в 2018 году одни проценты по взятым «Агрокомплексом» кредитам составили около 10 млрд рублей, притом что годовая выручка в тот же период — 50 млрд рублей. При этом в конце мая 2020 года семейный бизнес бывшего губернатора Кубани вошел в первую тройку крупнейших латифундистов России. «Агрокомплекс» приобрел 4 тыс. га, и таким образом площадь его угодий составляет около 653 тысяч га. Фирма Ткачева в топе-3 российских латифундистов занимает третье место. «Серебро» в этом рейтинге — у сахарного магната Игоря Худокормова, первое место — у агропромышленного гиганта «Мираторг», принадлежащего братьям Линник.

ИА Newstes напоминает, Александр Ткачев был губернатором Кубани с 2001 по 2015 годы, с 2015 по 2018 годы работал министром сельского хозяйства России. Находясь на госслужбе, Ткачев снискал славу некоронованного короля Юга России и крупнейшего представителя российского аграрного лобби. В годы губернаторства Ткачева в Краснодарском крае повторяли опыт Татарстана с постулированием «регионального суверенитета» края и «особых отношений» с федеральным центром.

Артур Приймак

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