Протестующие пришли к дому спикера Рады в Киеве спросить за языковой закон

Алексей Вольцев

Группа протестующих, выступающая против пересмотра норм языкового закона, собралась в Киеве под домом главы Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова, передаёт сегодня, 31 мая, РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

Ранее во время пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно определить, справедливы ли языковые квоты, которые действуют на Украине, и призвал навести порядок в этом вопросе. Позже о необходимости пересмотра закона о языке высказался глава Рады Дмитрий Разумков. Спикер украинского парламента призвал изменить закон об исключительности украинского языка.

«Сегодня мы пришли сюда, под дом господина Разумкова, чтоб выяснить, что ему не нравится в языковом законе. Мы хотим услышать его позицию. Языковой закон еще в полной мере не вступил в силу, а его уже критикуют, будто у парламента других вопросов сейчас нет. Пересмотр языкового закона может разжечь в обществе противостояние. Закон о языке и так не является очень суровым, он довольно либеральный», — заявил в эфире «Прямого» один из протестующих Владимир Левинский.

Участники акции пришли в масках и принесли с собой плакат с надписью «Чем тебе, Дима, не подходит закон про наш язык?». В общей сложности под домом Разумкова собралось не более десяти человек.

Ранее мэры Ивано-Франковска, Тернополя и Хмельницкого обратились с совместным заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и кабинету министров, требуя отказаться от идеи пересмотра языковых квот в стране, соответствующее обращение подписано главами трех городов и опубликовано на сайте Ивано-Франковского горсовета.

В мае 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%.

Действующий глава украинского государства обещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Зеленский при этом указал, что документ был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».

Как сообщало ИА Newstes, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», также известный как закон о «тотальной украинизации», следует изменить, в интервью украинскому изданию «Главком» ранее заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте. Отвечая на прямой вопрос о том, считает ли он, что «языковый закон» на Украине нужно пересматривать, спикер ответил утвердительно. «Думаю, да. Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать — объединит это украинское общество или нет», — сказал спикер парламента.

При этом Разумков признал, что среди депутатов правящей фракции «Слуга народа» в Раде нет единства на этот счёт. Их позицию по поводу закона об украинизации спикер назвал «достаточно разнообразной».