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Протестующих в США припугнули коронавирусом и тюрьмой

Протестующих в США припугнули коронавирусом и тюрьмойФото: Lucas Jackson / Reuters

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз рассказал о последствиях для американцев, протестующих из-за смерти афроамериканца при задержании полицейским. Об этом сообщает CNN.

Он заявил об увеличившемся риске распространения коронавируса. «Я глубоко обеспокоен тем, что ситуация распространяется с очень большой скоростью. Нас ожидает резкий скачок COVID-19», — предупредил Уолз.

Губернатор Миннесоты также припугнул участников беспорядков тюрьмой. По его словам, в тюрьмах штата достаточно мест для того, чтобы принять всех задержанных в ходе протестных акций.

Ранее сообщалось, что полиция США применила слезоточивый газ и резиновые пули после того, как участники беспорядков стали забрасывать правоохранителей бутылками с водой, а затем подошли вплотную к оцеплению.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Власти США заявили о том, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям расцениваются как акты внутреннего терроризма. В ходе таких столкновений огнестрельные ранения получили два полицейских, один из которых скончался.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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