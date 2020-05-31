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Протесты в США: полиция арестовала около 1400 человек в 17 городах

Протесты в США: полиция арестовала около 1400 человек в 17 городах
Полиция в США арестовала около 1400 человек в 17 городах страны во время акций протеста на фоне смерти Джорджа Флойда.

Об этом сообщает АР.

«С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах США, поскольку продолжаются акции протеста против смерти Джорджа Флойда», - говорится в сообщении.

Согласно подсчету арестов, которое провело издание, с четверга были арестованы по крайней мере 1383 человека. Фактическое число может быть выше, поскольку протесты продолжаются.
Как сообщалось, волна протестов прокатилась в США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице афроамериканец умер.

ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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