Протесты в США: полиция арестовала около 1400 человек в 17 городах

Алексей Вольцев

Полиция в США арестовала около 1400 человек в 17 городах страны во время акций протеста на фоне смерти Джорджа Флойда.Об этом сообщает АР.«С четверга полиция арестовала почти 1400 человек в 17 городах США, поскольку продолжаются акции протеста против смерти Джорджа Флойда», - говорится в сообщении.Согласно подсчету арестов, которое провело издание, с четверга были арестованы по крайней мере 1383 человека. Фактическое число может быть выше, поскольку протесты продолжаются.Как сообщалось, волна протестов прокатилась в США из-за смерти 25 мая 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. В сеть попали видеокадры, на которых видно, как во время задержания офицер полиции прижимает коленом к земле шею подозреваемого, а тот пытается сказать, что не может дышать. После этого в больнице афроамериканец умер.ФБР и прокуратура открыли дело о правомерности действий полиции в Миннеаполисе. 28 мая губернатор Миннесоты издал указ о привлечении Национальной гвардии для поддержания порядка в штате, в Миннеаполисе было объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.