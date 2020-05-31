Путин продолжит проводить совещания в дистанционном режиме

Алексей Вольцев

Совещания с участием президента России Владимира Путина продолжатся в дистанционном режиме - это обусловлено необходимостью беречь главу государства, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправдано, это никоим образом не влияет на его рабочий график и, тьфу-тьфу-тьфу, мы видим нашего президента активно работающим", - сказал он в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

При этом Песков выразил надежду, что уже в обозримом будущем начнется возвращение к более публичным мероприятиям.