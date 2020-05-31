Разбираемся, почему парень не пишет первым. 12 настоящих причин

Лидия Мартынова

Вы чувствуете смущение и разочарование, потому что не знаете, почему он никогда не пишет первым, но всегда отвечает, когда вы пишете ему. Задаетесь вопросом, интересно ли ему общение с вами или он просто пытается быть вежливым. Чтобы разобраться в этой ситуации, нужно ее прояснить.

Вы поддерживаете с ним отношения, и он всегда писал вам первым и вдруг прекратил это делать? Или вы недавно познакомились и пишите ему сами, в надежде, что со временем поменяетесь ролями?

Если вы встречаетесь, и он перестает писать вам, это может быть красным флагом.

Но не спешите делать выводы, обратите внимание на контекст и другие детали, потому что это поможет вам лучше понять, что с ним происходит. Не нужно сразу бросаться в крайности, решая, что вы ему больше не нужны. Все может быть немного сложнее.

Парень в отношениях может перестать писать первым, когда он чем-то обеспокоен.

Существуют внутренние и внешние факторы, которые могут быть виновниками такого поведения.

Внешние факторы связаны со всеми другими элементами вне ваших отношений (его работа, семья, друзья, хобби и т. д.).

Внутренние факторы связаны с вашими отношениями, и лучше всего перемотать все прошедшие события и попытаться найти что-то необычное в его поведении по отношению к вам.

Если вы не уверены, вы можете попросить его друзей помочь вам с этим, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать, потому что таким образом вы можете его разозлить, вместо того, чтобы решить проблему.

Как узнать в чем дело? Чтобы отличить внешнее от внутреннего, обратите внимание на его текущее поведение по отношению к вам, язык тела, разочарован ли он чем-то и так далее.

Мужчины очень хороши в одной вещи – игнор, дающей понять нам, что они чем-то обеспокоенны.

Когда они огорчаются из-за того, что произошло на работе или в семье, первое, что они делают, — это прячутся в своей пещере.

Рассказывая вам, что их беспокоит, они боятся, что окажутся уязвимыми перед вами. Они хотят побыть одни и забывают написать, но когда пишете вы — будут вести себя так, будто все в порядке, ведь они не хотят, чтобы вы беспокоились о них.

12 причин, по которым он не пишет вам первым

Сейчас у него могут быть другие приоритеты

Это означает, что он заинтересован в вас, но на данный момент у него есть другие приоритеты, и после того, как он с ними разберется, он вернется к вам.

Другие приоритеты: его работа, семья, домашнее животное, друзья или тому подобное.

Самым запутанным является то, что он не скажет вам, что происходит в его жизни, потому что он не хочет, чтобы вы беспокоились о нем.

Он осознает тот факт, что не может сделать вас своим приоритетом номер один на данный момент, пока он не закончил с тем, чем он занят.

Если вы чувствуете, что это уместно, вы можете просто попытаться спросить его, что происходит в его жизни и есть ли что-то, чем он хотел бы поделиться с вами.

Если он продолжает отказываться говорить, заверяя вас, что все в порядке, но ему просто нужно некоторое время для себя, это означает, что вы не должны волноваться, потому что он вернется, когда со всем разберется.

Он заинтересован в вас, но и в других тоже

Похоже на первый пункт, но главное отличие в том, что его приоритетами являются другие девушки, а не некоторые другие вещи, с которыми он может иметь дело.

Парни иногда расставляют приоритеты в зависимости от того, насколько ты труднодоступна.

И, по их мнению, если вы так себя ведете, значит, должны быть той еще штучкой (что не обязательно должно быть так).

Если потенциальные девушки не будут делать первых шагов, они, скорее всего, будут в приоритете, по той же логике, что они не легкодоступные, и ему придется сначала написать им, чтобы заполучить.

Он не будет писать вам сам, потому что знает, что это сделаете вы, и поэтому не беспокоится об этом. Но это не значит, что он не заинтересован в вас. Но он также интересуется и другими, и потребуется некоторое время, пока он не поймет, что именно он делает и каких результатов хочет.

Он не уверен в своих чувствах к вам

Когда парень не уверен в своих чувствах, он отдалится, и это отстранение означает, что ему нужно время переварить свои чувства и признаться себе, как он к вам относится.

Возможно, он был ранен раньше, и теперь он боится чувств.

Он не хочет открываться вам, потому что боится, что вы воспользуетесь им, как кто-то в его прошлом.

Вот почему он будет стараться не писать первым, потому что это его еще больше смутит. Но когда вы сами напишите ему, он может попытаться проигнорировать, только чтобы понять, что он не может, и если не ответит, он все испортит.

И так, он отправляет ответ, но через пару минут снова обнаруживает, что обдумывает свои чувства к вам.

Это бесконечный круг замешательства, невысказанных чувств и предвкушения. Лучше всего спросить его лично о намерениях.

Ему не нравятся переписки, но нравитесь вы

Может звучать противоречиво. Но дело в том, что многие парни вообще не любят текстовые сообщения.

Они видят переписку, как способ поделиться простой информацией, назначить даты, встречи или экстренные сообщения, когда вы не можете позвонить человеку.

Они рассуждают, что нет смысла в сообщениях, которые не имеют никакого отношения к организации встречи.

Если он скажет вам это, знайте, что это на 100% так, и вы должны принять это как есть.

Если вы попытаетесь заставить его измениться, он почувствует давление, которое ему не нужно. Просто оставьте его в покое, и со временем все станет лучше.

Он слишком занят, чтобы задумываться об отправке сообщения первым

Возможно, ваш парень трудолюбив, и единственное, о чем он может думать, это его работа и то, что он должен делать в течение дня.

У таких парней действительно нет времени на переписки, но если вы ему действительно нравитесь, они найдут время, чтобы перезвонить вам.

Они не игнорируют вас, потому что хотят этого. Это связано со спецификой их работы, их графиком или всеми их встречами.

Если парень делает что-то одно, он не сможет думать ни о чем другом, пока не закончит начатое.

Он играет в трудноступного

Именно. Некоторые парни ведут такую игру. Он хочет чувствовать себя желанным, и заставляет вас трудиться, чтобы получить его расположение, и именно поэтому он намеренно избегает писать первым. Но он никогда не сможет не ответить.

Он всегда постарается ответить, чтобы дать вам еще немного себя и вам захотелось большего.

Вот так работают некоторые мужчины. Они хотят, чтобы вы выполнили всю работу, пока он откинулся назад, ожидая, чтобы насладиться плодами вашей тяжелой работы.

Правда в том, что если он играет в труднодоступного, это означает, что он не так уж заинтересован. Единственный человек, которым он интересуется — это он сам.

Делая это, он пытается удовлетворить свое эго и заставить вас чувствовать себя менее ценной. Всегда будьте осторожны с такими мужчинами.

Он не пишет первым, потому что знает, что это сделаете вы

Некоторые парни просто ленивы, когда дело доходит до переписок. Им не трудно и у них есть время написать первым, но они просто отказываются это делать, потому что знают, вы возьмете эту обязанность на себя.

И они придерживаются этого эгоистично-ленивого режима и позволяют вам делать всю работу.

Вот так, вы можете ему нравиться, но он никогда не напишет вам сам, потому что даже не думает об этом.

Он знает, что, что бы он ни делал, вы всегда первым доберетесь до него, и поэтому чувствует себя комфортно в этом положении бездействия.

Попробуйте игнорировать его в течение некоторого времени, и он поймет, что с его поведением что-то не так. В конце концов, для танго нужны двое, а не один.

Он боится обязательств

Если он никогда не пишет вам сам, но с удовольствием отвечает на ваши сообщения, он может просто бояться ответственности.

Когда парень боится обязательств, он будет непонятно себя вести, и слегка раздражать вас такими вещами, как, например, не писать вам первым.

Есть много причин, почему парень может остерегаться обязательств. Это может быть потому, что он не хочет терять свою свободу, или он чувствует, что вы заходите слишком далеко в его личное пространство.

Теперь вы, наверное, думаете: если это причина, то зачем ему вообще отвечать на мои сообщения?

Это потому, что он не уверен на 100%, что боится обязательств, другая часть его мозга говорит ему, что он должен ответить и посмотреть, как все пойдет.

Лучше всего подождать и позволить ему взвесить все за и против его участия в вашей жизни.

Он переживает, что не так хорош в переписках

Не все парни уверены и прямолинейны, когда дело доходит до онлайн общения.

Некоторые парни действительно волнуются написать первыми. Вот почему они выбирают самый безопасный вариант из всех: позволить вам сделать все самой. Тогда они просто ответят и будут надеяться на лучшее.

Особенно, если вы ему действительно нравитесь, давление будет еще выше. Вы должны как-то попытаться побудить его быть более открытым к вам, и как только он начнет чувствовать, что может сказать вам что-нибудь личное или попросить совета, он станет относится к перепискам проще.

Он хочет выглядеть непосредственным

В отличие от игры в труднодоступного, быть непосредственным — это другая схема. Она означает, что он не хочет чувствовать себя обязанным писать вам, когда вы этого ожидаете.

Он хочет, чтобы вы оставались непринужденными и не считали, сколько раз он первым написал вам или сколько раз вы сами писали ему.

Очевидно, он не состоит в отношениях, но это не значит, что он окрылен вами. Хотя, если даже и окрылен, он все равно может играть с вами в непринужденность.

Может быть, он был в нескольких отношениях до вас, и теперь хочет немного расслабиться, пока ему не надоест.

Он всегда будет отвечать вам, потому что, очевидно, он хочет оставаться с вами на связи, но также хочет, чтобы вы знали, что он не готов ни к чему большому.

Он просто хочет хорошо провести время с вами, но если это перерастет во что-то большее, он может пересмотреть свою политику общения с вами и начать писать первым, не дожидаясь, когда это сделаете вы.

Он не заинтересован в вас

Некоторые парни просто не заинтересованы в вас, но ответят, потому что хотят быть вежливыми.

Дополнительные подсказки — он отвечает односложно или находит оправдания и отговорки, когда вы зовете в кино или прогуляться. Это явный признак того, что он не заинтересован в вас, но будет продолжать отвечать, потому что он считает, это правильной позицией.

Очевидно, он не прямолинеен или просто боится расстроить вас.

Какой бы ни была причина, это действительно несправедливо, когда кто-то дает вам ложную надежду.

Опять же, вы можете попытаться на некоторое время прекратить переписки, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь.

Если нет, то знайте, что пришло время оставить его и написать кому-то еще, кто будет очень рад не только отвечать вам, но и писать первым.

Он интроверт

Если ваш парень интроверт, скорее всего, он не сможет сначала брать всю инициативу в переписках на себя, его интровертная натура не позволяет ему. В отличие от экстравертов, интроверты с трудом открываются перед кем-то. Они предпочитают оставаться бездействующими, пока кто-то не постучит в их дверь / не отправит им сообщение.

Не нужно осуждать таких людей, потому что это не их вина. Чем больше они будут увлекаться вами, тем больше будут переживать. Они будут волноваться, даже когда им придется отвечать на ваше сообщение, потому что они боятся ударить лицом в грязь.

Они хотят, чтобы вы поняли, что у них есть сложности с открытием вам своего внутреннего мира, и если они отвечают какими-то странными текстами, это потому, что они слишком много думают о том, как правильно ответить.