Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Рита Дакота планирует усыновить ребенка: "Всегда об этом мечтала"

Рита Дакота планирует усыновить ребенка: "Всегда об этом мечтала"

30-летняя Рита Дакота всегда предельно откровенна со своими поклонниками и старается отвечать на все интересующие их вопросы, даже если они касаются ее личной жизни. На днях певица опубликовала пост, в котором рассказала, как 32-летний бойфренд Федор Белогай относится к ее двухлетней дочери Мии от брака с Владом Соколовским.

Рита призналась, что ее возлюбленный никогда не стремился заменить малышке отца и с самого начала решил стать для нее хорошим другом. Он с удовольствием играет с девочкой, учит ее кататься на скейте и читает ей книжки на ночь:

Фед никогда не пытался заменить Мие папу. У Мии есть живой здоровый отец, который любит ее и которого любит она. Они играют, веселятся, у них есть свои приколюхи. Он учит ее кататься на скейте, делать зарядку и даже может рассказать сказку на ночь, но играть в папу все равно никто не собирается. Папа один. И мы с Федом оба считаем, что это единственная здоровая позиция для психики малыша.


Рита Дакота с дочерью Мией

Дакота призналась, что изначально Федору было непросто войти в семью, где уже есть маленький ребенок, и полностью изменить свой привычный образ жизни. Однако ради Риты он все же смог поступиться своей свободой и прежними принципами:

Конечно, Феду тоже было непросто. Он суперсвободный американизированный "человек мира", путешествующий налегке с доской для серфа, камерой и ноутом, и много-много лет не залетающий на родину, а тут раз — и случаюсь я со своей Россией, ребенком, отцом этого ребенка, вхожим в дом, другими членами семьи со стороны отца ребенка. Но любовь всегда сильнее любых страхов и табу, вы же знаете. Так и случилось с нами. Мы реально здорово ладим, и я нами горжусь.


Рита Дакота и Федор Белогай

Певица выразила убеждение, что ребенок от предыдущих отношений не может стать преградой для настоящих чувств, а также привела примеры многодетных мам из числа своих звездных подруг, которые смогли найти счастье с новым мужчиной:

Посмотрите на примеры вокруг: Оля Маркес, Саша Зверева, Аня Седокова, Айза, миллион классных девчонок с двумя и даже тремя детьми от предыдущих отношений счастливо живут в новых. Если вы думаете, что причина ваших нескладывающихся отношений в ребенке, то они уже не в нем, понимаете?


В посте Рита Дакота также призналась, что давно мечтает усыновить ребенка из детдома и верит, что однажды сможет претворить это желание в жизнь:

Кроме того, любому моему мужчине (даже если бы я никогда не развелась) однажды пришлось бы жить с "чужим" ребенком, потому что рано или поздно я точно хочу стать усыновителем и всегда об этом мечтала. Надеюсь лет через 15—20 сделать это, а может, и не раз, дай бог ситуация позволит.



Рита Дакота и Федор Белогай

Напомним, что Рита Дакота была замужем за Владом Соколовским с 2015 по 2018 год, а в 2017-м на свет появилась их дочь Мия. Звездная пара рассталась после того, как певица узнала о многочисленных изменах мужа. Дакота тяжело переживала развод и выплескивала всю свою боль в песнях. Все это происходило до встречи с новым возлюбленным, клипмейкером Федором Белогаем, о романе с которым звезда рассказала несколько месяцев назад. Примерно в тот же период Рита наладила общение с экс-супругом, и теперь они большой дружной компанией все вместе собираются на семейных праздниках.


Влад Соколовский с родителями и дочерью Мией, Рита Дакота с возлюбленным Федором Белогаем
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Российский врач рассказал о главной причине зависимости от никотина
Российский врач рассказал о главной причине зависимости от никотина
Казахстан преодолеет кризис легче, чем Россия — эксперт
Казахстан преодолеет кризис легче, чем Россия — эксперт
Рита Дакота планирует усыновить ребенка: "Всегда об этом мечтала"
Рита Дакота планирует усыновить ребенка: "Всегда об этом мечтала"
Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в Сети
Названы знаки зодиака, которым легче всех общаться и знакомиться в
Россиян развлекут кухонным арабо-израильским конфликтом
Россиян развлекут кухонным арабо-израильским конфликтом
США проиграют в борьбе на рынке СПГ, считают эксперты
США проиграют в борьбе на рынке СПГ, считают эксперты
Обсуждать единую валюту ЕАЭС преждевременно и бессмысленно — эксперт
Обсуждать единую валюту ЕАЭС преждевременно и бессмысленно — эксперт
Бывший солист «Отпетых мошенников» пошел работать в такси из-за нехватки денег
Бывший солист «Отпетых мошенников» пошел работать в такси из-за
Названа цена спасения главной экономики Европы
Названа цена спасения главной экономики Европы
Губерниев призвал москвичей придерживаться установленных норм во время прогулок
Губерниев призвал москвичей придерживаться установленных норм во
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса через животных
Доктор Мясников развеял миф о способе передачи коронавируса через
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона

Топ на сегодня

Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис
Пентагон приготовился ввести войска в бунтующий Миннеаполис
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к голосованию
Рабочая группа по Конституции обсудит готовность регионов к
Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку отходов
Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку
В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19
В Киеве закрыли на карантин общежитие из-за вспышки COVID-19
В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19
В России 177 тысяч коек перепрофилировали для пациентов с COVID-19

Еще по теме

СМИ рассекретили нового избранника Риты Дакоты
Рита Дакота о «новом папе» для ее дочери
Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским
Рита Дакота купила матери квартиру