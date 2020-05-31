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Роднина похвалила спортсменов, которые "не вякали" из-за коронавируса в отличие от бизнеса

Роднина похвалила спортсменов, которые "не вякали" из-за коронавируса в отличие от бизнеса

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью "Спорт-Экспрессу" выступила с критикой россиян, высказывающих недовольство поддержкой со стороны государства в связи с потерей доходов в период пандемии.

В частности, она указала на представителей бизнеса и культурной сферы.

"Посмотрите, сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают", — сказала Роднина.

В то же время парламентарий похвалила спортсменов, которые сумели адаптироваться к ситуации.

Любой спортсмен, спортивный клуб — это малый и средний бизнес. Зарплаты сократились, премиальных нет, нет рекламы. Кто-то, может, и не вернется в спорт. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги? Наоборот, все показывали, как можно тренироваться дома. Сколько человек пошли в волонтеры, даже в курьеры! Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры.

Депутат полагает, что спортсмены более стойко встречают лишения, поскольку они более ответственны и привыкли играть в команде. В других же сферах "всегда находят виновного" и считают, что "тебе всегда кто-то должен".

На безденежье из-за запрета массовых мероприятий жаловались, в частности, пародистка Елена Воробей и стриптизер Тарзан. За пострадавших в период пандемии артистов заступился продюсер Иосиф Пригожин, заметив, что "даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд практически бедствует". Над заботой продюсера о голодающих артистах посмеялся Сергей Шнуров, из-за чего между ними произошла публичная перепалка, за которую стало стыдно даже супруге Пригожина Валерии.

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По материалам: uposters.ru

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